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Тренер сборной Южной Кореи взял на себя ответственность за поражение - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
10:06 25.06.2026
Тренер сборной Южной Кореи взял на себя ответственность за поражение

Хон Мен Бо взял на себя ответственность за поражение Южной Кореи на ЧМ-2026

© Фото : Соцсети ФИФАФутболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мен Бо взял на себя ответственность за поражение национальной команды в матче против сборной ЮАР со счетом 1:0.
  • Южнокорейцы с 3 очками заняли третье место в группе A и сохраняют шансы на выход в плей-офф.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мен Бо взял на себя ответственность за поражение национальной команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против южноафриканцев.
В ночь на четверг по московскому времени сборная ЮАР победила команду Южной Кореи со счетом 1:0. Южнокорейцы с 3 очками заняли третье место в группе A и сохраняют шансы на выход в плей-офф.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
ЮАР
1 : 0
Республика Корея
63‎’‎ • Тапело Масеко
(Тшепанг Мореми)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"На такой большой сцене главный тренер несет ответственность за все результаты. В конечном счете я принял неверные решения, которые привели к такому исходу. Больше тут нечего сказать. Даже если бы у нас были какие-то проблемы, я бы все равно не стал их использовать в качестве оправдания. Но это действительно был наш худший матч на групповом этапе. Можно найти множество причин такого результата, но ответственность лежит на мне как на главном тренере", - приводит слова специалиста агентство Yonhap.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Неймар - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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