Тренер сборной Южной Кореи взял на себя ответственность за поражение

"На такой большой сцене главный тренер несет ответственность за все результаты. В конечном счете я принял неверные решения, которые привели к такому исходу. Больше тут нечего сказать. Даже если бы у нас были какие-то проблемы, я бы все равно не стал их использовать в качестве оправдания. Но это действительно был наш худший матч на групповом этапе. Можно найти множество причин такого результата, но ответственность лежит на мне как на главном тренере", - приводит слова специалиста агентство Yonhap.