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Победитель Лиги чемпионов Силва в 41 год вернулся во "Флуминенсе" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
01:24 23.06.2026
Победитель Лиги чемпионов Силва в 41 год вернулся во "Флуминенсе"

Бразильский защитник Тиагу Силва вернулся в бразильский "Флуминенсе"

© РИА Новости / Александр СоловскийИгровой момент матча Бразилия - Парагвай. Тиагу Силва
Игровой момент матча Бразилия - Парагвай. Тиагу Силва - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Соловский
Игровой момент матча Бразилия - Парагвай. Тиагу Силва . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тиагу Силва вернулся в бразильский футбольный клуб «Флуминенсе».
  • Соглашение с 41-летним защитником рассчитано до декабря 2026 года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бразильский защитник Тиагу Силва вернулся в бразильский "Флуминенсе", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 41-летним защитником рассчитано до декабря 2026 года.
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Силва является воспитанником "Флуминенсе", он представлял клуб с 2006 по 2008 год, а затем - с лета 2024-го по декабрь 2025-го, уйдя в "Порту" ради практики в европейском чемпионате для возможного вызова на чемпионат мира. По итогу Силва не был включен в состав сборной на первенство в США, Канаде и Мексике и ушел из португальского клуба.
В составе "Флуминенсе" Силва стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также в Бразилии он выступал за "Жувентуде". В Европе Силва, помимо "Порту", играл за "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Челси". В составе "Милана" защитник выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны. Вместе с "ПСЖ" бразилец стал семикратным чемпионом Франции, пять раз завоевал Кубок Франции, шесть раз - Кубок французской лиги и пять раз - Суперкубок Франции. С "Челси" Силва выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2005 году Силва был игроком московского "Динамо", но не провел за команду ни одного матча.
За сборную Бразилии футболист сыграл 113 матчей и забил семь мячей. Силва - обладатель Кубка Америки, Кубка конфедераций, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр.
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ФутболБразилияФранцияСШАТиаго СилваФлуминенсеПортуМиланЛига чемпионов 2025-2026Серия А (чемпионат Италии по футболу)Спорт
 
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