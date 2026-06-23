Победитель Лиги чемпионов Силва в 41 год вернулся во "Флуминенсе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тиагу Силва вернулся в бразильский футбольный клуб «Флуминенсе».
- Соглашение с 41-летним защитником рассчитано до декабря 2026 года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бразильский защитник Тиагу Силва вернулся в бразильский "Флуминенсе", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 41-летним защитником рассчитано до декабря 2026 года.
Силва является воспитанником "Флуминенсе", он представлял клуб с 2006 по 2008 год, а затем - с лета 2024-го по декабрь 2025-го, уйдя в "Порту" ради практики в европейском чемпионате для возможного вызова на чемпионат мира. По итогу Силва не был включен в состав сборной на первенство в США, Канаде и Мексике и ушел из португальского клуба.
В составе "Флуминенсе" Силва стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также в Бразилии он выступал за "Жувентуде". В Европе Силва, помимо "Порту", играл за "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Челси". В составе "Милана" защитник выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны. Вместе с "ПСЖ" бразилец стал семикратным чемпионом Франции, пять раз завоевал Кубок Франции, шесть раз - Кубок французской лиги и пять раз - Суперкубок Франции. С "Челси" Силва выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2005 году Силва был игроком московского "Динамо", но не провел за команду ни одного матча.
За сборную Бразилии футболист сыграл 113 матчей и забил семь мячей. Силва - обладатель Кубка Америки, Кубка конфедераций, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр.