Победитель Лиги чемпионов Силва в 41 год вернулся во "Флуминенсе"

В составе "Флуминенсе" Силва стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также в Бразилии он выступал за "Жувентуде". В Европе Силва, помимо "Порту", играл за "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Челси". В составе "Милана" защитник выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны. Вместе с "ПСЖ" бразилец стал семикратным чемпионом Франции, пять раз завоевал Кубок Франции, шесть раз - Кубок французской лиги и пять раз - Суперкубок Франции. С "Челси" Силва выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2005 году Силва был игроком московского "Динамо", но не провел за команду ни одного матча.