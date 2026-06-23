Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес выразил желание покинуть футбольный клуб «Атлетико» после победного матча чемпионата мира против команды Австрии.
- El Chiringuito TV сообщил, что Альварес перейдет в лондонский «Арсенал» в обмен на шведа Виктора Дьекереша и 50 млн евро.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес после победного матча чемпионата мира против команды Австрии объявил о своем желании покинуть испанский футбольный клуб "Атлетико".
Ранее "Атлетико" официально отклонил предложение "Реала" и "Барселоны" по приобретению Альвареса за 150 млн евро и высмеял в соцсетях предложения своих конкурентов в Ла Лиге. Позднее El Chiringuito TV сообщил, что Альварес перейдет в лондонский "Арсенал" в обмен на шведа Виктора Дьекереша и 50 млн евро.
"Хочу, чтобы исполнилась моя мечта. Я поговорил с людьми в клубе, с кем требовалось поговорить. Лучшее для моего будущего - это трансфер", - приводит слова Альвареса журналист Diario Sport Карлос Монфорт в соцсети Х.
В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее аргентинец играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 53 матча и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.