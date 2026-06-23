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Хулиан Альварес заявил о желании покинуть "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
01:02 23.06.2026 (обновлено: 01:03 23.06.2026)
Хулиан Альварес заявил о желании покинуть "Атлетико"

Футболист сборной Аргентины Альварес заявил о желании покинуть "Атлетико"

© Соцсети "Атлетико"Хулиан Альварес
Хулиан Альварес - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Соцсети "Атлетико"
Хулиан Альварес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес выразил желание покинуть футбольный клуб «Атлетико» после победного матча чемпионата мира против команды Австрии.
  • El Chiringuito TV сообщил, что Альварес перейдет в лондонский «Арсенал» в обмен на шведа Виктора Дьекереша и 50 млн евро.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес после победного матча чемпионата мира против команды Австрии объявил о своем желании покинуть испанский футбольный клуб "Атлетико".
Ранее "Атлетико" официально отклонил предложение "Реала" и "Барселоны" по приобретению Альвареса за 150 млн евро и высмеял в соцсетях предложения своих конкурентов в Ла Лиге. Позднее El Chiringuito TV сообщил, что Альварес перейдет в лондонский "Арсенал" в обмен на шведа Виктора Дьекереша и 50 млн евро.
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СМИ: Альварес перейдет в "Арсенал" в обмен на Дьекереша и 50 миллионов евро
17 июня, 11:50
"Хочу, чтобы исполнилась моя мечта. Я поговорил с людьми в клубе, с кем требовалось поговорить. Лучшее для моего будущего - это трансфер", - приводит слова Альвареса журналист Diario Sport Карлос Монфорт в соцсети Х.
В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее аргентинец играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 53 матча и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.
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9 июня, 20:37
 
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