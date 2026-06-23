РУСАДА вновь протестировало Заболотного на допинг

Заболотному 35 лет. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2026 года. Ранее он играл за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел" и "Уфу". На его счету 19 матчей и 2 мяча в составе сборной России.