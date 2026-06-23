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РУСАДА вновь протестировало Заболотного на допинг - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
10:28 23.06.2026
РУСАДА вновь протестировало Заболотного на допинг

Подозреваемый в нарушении антидопинговых правил Заболотный прошел новую проверку

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнтон Заболотный
Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Антон Заболотный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист московского "Спартака" Антон Заболотный сдал положительный тест на допинг, после чего был отстранен, но позднее РУСАДА допустило его до соревнований.
  • Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что решение по допинговому делу Заболотного может быть принято в течение полугода.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь протестировало подозреваемого в нарушении антидопинговых правил футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного, следует из данных на сайте агентства.
В мае стало известно, что Заболотный сдал положительный тест на допинг. Спортсмен был отстранен, позднее РУСАДА допустило его до соревнований. В июне гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила РИА Новости, что решение по допинговому делу Заболотного может быть принято в течение полугода. Сам футболист заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
Заболотному 35 лет. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2026 года. Ранее он играл за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел" и "Уфу". На его счету 19 матчей и 2 мяча в составе сборной России.
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ФутболСпортРоссияВероника Логинова (РУСАДА)РУСАДААнтон ЗаболотныйСпартак МоскваХимкиПФК ЦСКА
 
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