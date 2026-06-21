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"Малага" вернулась в Примеру спустя восемь сезонов - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
00:44 21.06.2026
"Малага" вернулась в Примеру спустя восемь сезонов

"Малага" обыграла "Альмерию" и вернулась в Примеру спустя восемь сезонов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Малаги» обыграли «Альмерию» в ответном матче финала плей-офф второго по силе дивизиона чемпионата Испании со счетом 2:1.
  • «Малага» вернулась в Примеру спустя восемь сезонов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Футболисты "Малаги" обыграли "Альмерию" в ответном матче финала плей-офф второго по силе дивизиона чемпионата Испании за выход в Примеру.
Встреча, которая прошла в субботу в Альмерии, завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей мячи забили Чупе (65-я минута) и Давид Ларрубия (71). Гол хозяев на счету Лео Баптистао (76).
Ответный матч был задержан на полчаса из-за инцидента с автобусом "Малаги", который забросали камнями. Игроков заперли в автобусе на 51 минуту, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.
В первом матче финала плей-офф в Малаге был зафиксирован счет 0:0. "Малага" вернулась в Примеру спустя восемь сезонов.
Ранее выход в Примеру из Сегунды по итогам сезона гарантировали себе "Депортиво" и "Расинг", занявшие первые два места в таблице.
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