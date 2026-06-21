Доку пропустит матч с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Бельгии по футболу Жереми Доку не примет участия в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирана из-за респираторной инфекции.
- Доку испытывает проблемы с дыханием с момента прибытия в США и был прописан курс антибиотиков.
- Несмотря на проблемы с дыханием, Доку вышел в стартовом составе на игру первого тура против сборной Египта и отыграл 86 минут.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бельгии по футболу Жереми Доку не примет участия в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирана из-за респираторной инфекции, сообщает RTL со ссылкой на агентство Belga.
По информации источника, Доку вместе с командой в пятницу перелетел из Сиэтла в Лос-Анджелес, где бельгийцы сыграют с иранцами в воскресенье, но остался в гостиничном номере. Остальная часть национальной команды провела тренировку в субботу утром на стадионе "Лос-Анджелес Гэлакси". Доку был прописан курс антибиотиков.
21 июня 2026 • начало в 22:00
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Отмечается, что Доку испытывает проблемы с дыханием с момента прибытия в США. На первой командной тренировке ему пришлось покинуть поле примерно через пятьдесят минут занятий. Несколько дней спустя он вернулся к полноценным тренировкам, вышел в стартовом составе на игру первого тура против сборной Египта (1:1), отыграл 86 минут и не отметился результативными действиями. После игры главный тренер Руди Гарсия признал наличие у Доку проблем с дыханием.
Ранее Доку подвергся критике из-за желания вернуться домой во время чемпионата мира ради родов жены. Рождение первого ребенка Доку должно состояться на второй неделе июля, из-за чего футболист рискует пропустить четвертьфинальный матч в случае попадания туда бельгийцев.
Доку 24 года, он представляет английский "Манчестер Сити". На его счету 44 матча и семь голов за сборную Бельгии.