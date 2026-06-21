Доку пропустит матч с Ираном

Ранее Доку подвергся критике из-за желания вернуться домой во время чемпионата мира ради родов жены. Рождение первого ребенка Доку должно состояться на второй неделе июля, из-за чего футболист рискует пропустить четвертьфинальный матч в случае попадания туда бельгийцев.