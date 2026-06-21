Мойзес будет работать на первом сборе ЦСКА с ограничениями

"Мойзес приехал из Бразилии в хорошем настроении и хорошей форме. Прямо сейчас проходит УМО. Первый сбор он начнет с незначительными ограничениями, а со второго уже в общей группе", - сказал Безуглов журналистам.

"В игре против "Спартака" он получил ушиб сустава стопы, это достаточно болезненный ушиб, и он не играл последние три игры, не поехал в сборную. Сейчас со стопой все хорошо, с мышцами все хорошо. Выполнил всю программу, которую ему расписали тренеры. Готовится без ограничений. И начнет сбор в общей группе. Все остальные футболисты в порядке. Все в строю. Начнут работу в общей группе", - рассказал врач армейцев.