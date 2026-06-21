Мойзес будет работать на первом сборе ЦСКА с ограничениями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес будет тренироваться с ограничениями на первом сборе из-за восстановления после травмы.
- Мойзес получил травму в матче 27-го тура РПЛ с казанским «Рубином» и с тех пор не выходил на поле.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес на первом сборе армейцев будет тренироваться с ограничениями, поскольку он восстанавливается после травмы, сообщил руководитель медицинского департамента футбольного клуба Эдуард Безуглов.
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"Мойзес приехал из Бразилии в хорошем настроении и хорошей форме. Прямо сейчас проходит УМО. Первый сбор он начнет с незначительными ограничениями, а со второго уже в общей группе", - сказал Безуглов журналистам.
В матче Кубка России с московским "Спартаком" 6 мая (0:1) был травмирован полузащитник Кирилл Глебов.
"В игре против "Спартака" он получил ушиб сустава стопы, это достаточно болезненный ушиб, и он не играл последние три игры, не поехал в сборную. Сейчас со стопой все хорошо, с мышцами все хорошо. Выполнил всю программу, которую ему расписали тренеры. Готовится без ограничений. И начнет сбор в общей группе. Все остальные футболисты в порядке. Все в строю. Начнут работу в общей группе", - рассказал врач армейцев.