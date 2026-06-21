Рейтинг@Mail.ru
Мойзес будет работать на первом сборе ЦСКА с ограничениями - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:16 21.06.2026
Мойзес будет работать на первом сборе ЦСКА с ограничениями

Безуглов: Мойзес будет работать на первом сборе ЦСКА с ограничениями

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист ПФК ЦСКА Мойзес
Футболист ПФК ЦСКА Мойзес - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес будет тренироваться с ограничениями на первом сборе из-за восстановления после травмы.
  • Мойзес получил травму в матче 27-го тура РПЛ с казанским «Рубином» и с тех пор не выходил на поле.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес на первом сборе армейцев будет тренироваться с ограничениями, поскольку он восстанавливается после травмы, сообщил руководитель медицинского департамента футбольного клуба Эдуард Безуглов.
Мойзес получил травму в матче 27-го тура РПЛ с казанским "Рубином" (0:0). С тех пор защитник не выходил на поле. В выходные футболисты ЦСКА проходят медосмотр в "Лужниках". В понедельник армейцы начнут тренировочный сбор в Новогорске.
«
"Мойзес приехал из Бразилии в хорошем настроении и хорошей форме. Прямо сейчас проходит УМО. Первый сбор он начнет с незначительными ограничениями, а со второго уже в общей группе", - сказал Безуглов журналистам.
В матче Кубка России с московским "Спартаком" 6 мая (0:1) был травмирован полузащитник Кирилл Глебов.
"В игре против "Спартака" он получил ушиб сустава стопы, это достаточно болезненный ушиб, и он не играл последние три игры, не поехал в сборную. Сейчас со стопой все хорошо, с мышцами все хорошо. Выполнил всю программу, которую ему расписали тренеры. Готовится без ограничений. И начнет сбор в общей группе. Все остальные футболисты в порядке. Все в строю. Начнут работу в общей группе", - рассказал врач армейцев.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В ЦСКА рассказали, когда Акинфеев может вернуться на поле после травмы
Вчера, 13:14
 
ФутболСпортМойзесКирилл ГлебовЭдуард БезугловПФК ЦСКАСпартак МоскваРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Тунис
    Япония
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Кюрасао
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Саудовская Аравия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Кабо-Верде
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Египет
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала