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Автобус "Малаги" забросали камнями перед матчем с "Альмерией" - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
22:42 20.06.2026 (обновлено: 22:55 20.06.2026)
Автобус "Малаги" забросали камнями перед матчем с "Альмерией"

Автобус с футболистами "Малаги" забросали камнями перед матчем с "Альмерией"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ответный матч финала плей-офф между клубами «Альмерия» и «Малага» был задержан на полчаса из-за поведения фанатов.
  • Инцидент произошел из-за того, что автобус «Малаги» забросали камнями, и игроков заперли в автобусе на 51 минуту.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ответный матч финала плей-офф второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу за выход в Примеру между клубами "Альмерия" и "Малага" был задержан на полчаса из-за поведения фанатов, сообщает Marca.
Задержка встречи в Альмерии была вызвана инцидентом с автобусом "Малаги", который забросали камнями. Игроков "Малаги" заперли в автобусе на 51 минуту, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Встреча должна была начаться в 22:00 мск.
В первом матче финала плей-офф в Малаге был зафиксирован счет 0:0.
Ранее выход в Примеру из Сегунды по итогам сезона гарантировали себе "Депортиво" и "Расинг", занявшие первые два места в таблице.
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