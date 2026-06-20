Автобус "Малаги" забросали камнями перед матчем с "Альмерией"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ответный матч финала плей-офф между клубами «Альмерия» и «Малага» был задержан на полчаса из-за поведения фанатов.
- Инцидент произошел из-за того, что автобус «Малаги» забросали камнями, и игроков заперли в автобусе на 51 минуту.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ответный матч финала плей-офф второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу за выход в Примеру между клубами "Альмерия" и "Малага" был задержан на полчаса из-за поведения фанатов, сообщает Marca.
В первом матче финала плей-офф в Малаге был зафиксирован счет 0:0.