Акинфеев поблагодарил руководство ЦСКА за поддержку

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, комментируя продление контракта после полученной травмы, поблагодарил руководство армейцев за поддержку, отметив, что во многих футбольных клубах не пошли навстречу таким образом.