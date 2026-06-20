Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Акинфеев поблагодарил руководство ЦСКА за поддержку после полученной травмы.
- Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2027 года, несмотря на восстановление после травмы.
- Акинфеев выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, комментируя продление контракта после полученной травмы, поблагодарил руководство армейцев за поддержку, отметив, что во многих футбольных клубах не пошли навстречу таким образом.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. В начале июня он продлил контракт с армейцами до 2027 года. С апреля голкипер восстанавливается после полученной травмы.
"Огромное спасибо клубу, что в такой ситуации поддержали меня. Не думаю, что много клубов пошли бы навстречу и так поддержали. Может и много бы клубов поддержали бы своих, но некоторые иногда и не поддерживают. Я очень много лет отдаю клубу, и наша история должна быть долгой, и я всегда буду помогать своей команде в любом качестве", - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.
По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошел до финала пути регионов Кубка России, где уступил московскому "Спартаку".
"Плохо можно сказать не только про этот сезон, а и про все годы до него. С Валентиновичем (Владимир Федотов) были вторыми, с Марко (Николичем) - третьими, но да, два Кубка России. Но все остальные... Плюс-минус то же самое - четвертые и пятые места. Не знаю, что обламывается. Видимо, пока не готовы быть где-то наверху. Для этого нужен тот дух, который был раньше. При этом понимаю, что пока мы не можем. Очень бы хотелось сказать о красивой истории, что сейчас мы всех порвем. Но сейчас в нынешней ситуации с новым тренером надо идти от игры к игре. Понимать на что мы способны. Ну и вы будете видеть от игры к игре", - добавил Акинфеев.