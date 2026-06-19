Стало известно, когда могут ввести систему Fan ID на матчах Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о расширении действия системы идентификации зрителей (Fan ID) на матчи пути РПЛ Кубка России обсуждается.
- Если решение о введении Fan ID примут, то система будет введена не раньше 2027 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вопрос о расширении действия системы идентификации зрителей (Fan ID) на матчи пути РПЛ Кубка России обсуждается, в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее фанатское объединение "Ландскрона" сообщило, что с нового сезона для посещения матчей пути РПЛ Кубка России будет требоваться Fan ID. Система Fan ID действовала на суперфинале Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". После матча в "Лужниках" глава РПЛ Александр Алаев заявлял, что высокая посещаемость суперфинала должна была закрыть вопросы и дебаты об отказе от карты болельщика.
"Вопрос использования карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. Если решение примут, то внедрение системы произойдет не раньше 2027 года", - сказал собеседник агентства.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации предназначена для обеспечения зрителям комфортный проход на стадион. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны. После введения карты болельщика многие объединения фанатов российских клубов объявили бойкот матчам турниров, где используется эта система.
Карта болельщика: как получить Fan ID для посещения футбольных матчей
6 августа 2025, 12:03