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Стало известно, когда могут ввести систему Fan ID на матчах Кубка России - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
13:12 19.06.2026 (обновлено: 13:40 19.06.2026)
Стало известно, когда могут ввести систему Fan ID на матчах Кубка России

Fan ID на матчах Кубка России появится не раньше 2027 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКубок России
Кубок России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о расширении действия системы идентификации зрителей (Fan ID) на матчи пути РПЛ Кубка России обсуждается.
  • Если решение о введении Fan ID примут, то система будет введена не раньше 2027 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вопрос о расширении действия системы идентификации зрителей (Fan ID) на матчи пути РПЛ Кубка России обсуждается, в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее фанатское объединение "Ландскрона" сообщило, что с нового сезона для посещения матчей пути РПЛ Кубка России будет требоваться Fan ID. Система Fan ID действовала на суперфинале Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". После матча в "Лужниках" глава РПЛ Александр Алаев заявлял, что высокая посещаемость суперфинала должна была закрыть вопросы и дебаты об отказе от карты болельщика.
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"Вопрос использования карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. Если решение примут, то внедрение системы произойдет не раньше 2027 года", - сказал собеседник агентства.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации предназначена для обеспечения зрителям комфортный проход на стадион. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны. После введения карты болельщика многие объединения фанатов российских клубов объявили бойкот матчам турниров, где используется эта система.
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