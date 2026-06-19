Стало известно, когда могут ввести систему Fan ID на матчах Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос о расширении действия системы идентификации зрителей (Fan ID) на матчи пути РПЛ Кубка России обсуждается.

Если решение о введении Fan ID примут, то система будет введена не раньше 2027 года.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вопрос о расширении действия системы идентификации зрителей (Fan ID) на матчи пути РПЛ Кубка России обсуждается, в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее фанатское объединение "Ландскрона" сообщило, что с нового сезона для посещения матчей пути РПЛ Кубка России будет требоваться Fan ID. Система Fan ID действовала на суперфинале Кубка России между московским " Спартаком " и " Краснодаром ". После матча в "Лужниках" глава РПЛ Александр Алаев заявлял, что высокая посещаемость суперфинала должна была закрыть вопросы и дебаты об отказе от карты болельщика.

"Вопрос использования карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. Если решение примут, то внедрение системы произойдет не раньше 2027 года", - сказал собеседник агентства.