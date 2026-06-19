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Индия стала лидером по количеству трудовых мигрантов в России - РИА Новости, 19.06.2026
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15:11 19.06.2026 (обновлено: 16:22 19.06.2026)
Индия стала лидером по количеству трудовых мигрантов в России

Индия потеснила Китай и стала лидером по числу трудовых мигрантов в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индия в 2026 году стала лидером среди визовых стран по числу трудовых мигрантов в России.
  • Для индийских граждан выделили 90 384 квоты на работу, тогда как для граждан Китая — 89 057.
  • Больше всего индийских сотрудников ждут работодатели Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Индия обошла Китай и стала лидером среди визовых стран по числу трудовых мигрантов в России, говорится в исследовании Московской школы управления "Сколково" и группы компаний "Интруд".
"На первом месте по выданным квотам для визовых стран всегда был Китай. Из Китая в Россию приезжают рабочие и менеджеры для предприятий китайских компаний, представители малого и среднего бизнеса. После Китая с существенным отрывом шла Индия", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Теперь же Индия вышла на первое место. Если для китайцев в этом году выделили 89 057 квот, то для индийцев — 90 384 (общее число квот — 278 940), отмечают авторы.
Больше всего индийских сотрудников ждут работодатели Центрального (особенно в Московской и Ивановской областях, Москве, Калужской области) и Северо-Западного (особенно в Ленинградской области и Санкт-Петербурге) федеральных округов.
Далее по числу разрешений на работу следуют Приволжский (здесь лидеры Татарстан и Саратовская область), Дальневосточный (лидер — Амурская область), Уральский, Южный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа.
В декабре 2025-го президент Владимир Путин посетил Индию с визитом. Тогда стороны подписали 29 совместных документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы. По словам индийского посла в Москве Виная Кумара, на тот момент в России трудились порядка 70-80 тысяч рабочих из республики.
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