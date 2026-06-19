Индия стала лидером по количеству трудовых мигрантов в России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Индия обошла Китай и стала лидером среди визовых стран по числу трудовых мигрантов в России, говорится в исследовании Московской школы управления "Сколково" и группы компаний "Интруд".

Теперь же Индия вышла на первое место. Если для китайцев в этом году выделили 89 057 квот, то для индийцев — 90 384 (общее число квот — 278 940), отмечают авторы.