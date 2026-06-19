Сборная Мексики первой вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.
- Мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы A, прошедшая в Гвадалахаре, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.
19 июня 2026 • начало в 04:00
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Мексиканский полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес провел весь матч на скамейке запасных. Его соотечественник, защитник столичного "Локомотива" Сесар Монтес, пропустил встречу из-за красной карточки, полученной в матче первого тура против команды ЮАР (2:0).
Сборная Мексики, набравшая 6 очков, стала первым участником 1/16 финала чемпионата мира. Команда в четвертый раз в истории завершит групповой этап на первом месте после турниров 1986, 1994 и 2002 годов. Лучшим результатом мексиканцев на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал первенств в 1970 и 1986 годах.
Второе место в группе A занимает сборная Южной Кореи (3 очка), далее располагаются команды Чехии (1) и ЮАР (1). В заключительном туре группового этапа мексиканцы в Мехико сыграют с чехами, сборная Южной Кореи в Монтеррее встретится с командой ЮАР. Обе встречи пройдут 24 июня.