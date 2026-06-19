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Сборная Мексики первой вышла в плей-офф ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
07:08 19.06.2026 (обновлено: 07:20 19.06.2026)
Сборная Мексики первой вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи и первыми вышли в плей-офф ЧМ

© AP Photo / Moises CastilloФутболисты сборной Мексики во время товарищеского матча с командой Сербии
Футболисты сборной Мексики во время товарищеского матча с командой Сербии - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Moises Castillo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.
  • Мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы A, прошедшая в Гвадалахаре, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.
ЧМ по футболу 2026
19 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Мексика
1 : 0
Республика Корея
50‎’‎ • Луис Ромо
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мексиканский полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес провел весь матч на скамейке запасных. Его соотечественник, защитник столичного "Локомотива" Сесар Монтес, пропустил встречу из-за красной карточки, полученной в матче первого тура против команды ЮАР (2:0).
Сборная Мексики, набравшая 6 очков, стала первым участником 1/16 финала чемпионата мира. Команда в четвертый раз в истории завершит групповой этап на первом месте после турниров 1986, 1994 и 2002 годов. Лучшим результатом мексиканцев на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал первенств в 1970 и 1986 годах.
Второе место в группе A занимает сборная Южной Кореи (3 очка), далее располагаются команды Чехии (1) и ЮАР (1). В заключительном туре группового этапа мексиканцы в Мехико сыграют с чехами, сборная Южной Кореи в Монтеррее встретится с командой ЮАР. Обе встречи пройдут 24 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Сборная Канады разгромила команду Катара в матче ЧМ по футболу
Вчера, 03:09
 
ФутболСпортМексикаЮжная КореяЮАРЛуис РомоСесар Монтес (24.02.1997)Луис ЧавесДинамо МоскваЛокомотив (Москва)ЧМ по футболу 2026
 
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