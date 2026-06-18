"Гнать из основы!" Роналду разнесли по полной после провального матча на ЧМ

Перед началом чемпионата мира сборная Португалии котировалась в числе главных фаворитов, но уже в первом матче группового этапа заставила засомневаться в своих перспективах. После неожиданной ничьей с ДР Конго "европейским бразильцам" досталось по полной — в особенности Криштиану Роналду.

"Он уже не такой, как раньше"

Ничто не предвещало беды — уже на шестой минуте Португалия повела благодаря точному удару головой от Жуана Невеша . Но после этого команда Роберто Мартинеса откровенно сбавила обороты, за что поплатилась в концовке первой половины — счет сравнял Йоан Висса . Додавить африканцев во втором тайме не удалось.

Роналду не приближал португальцев к победе. 41-летний лидер неточно бил, ему не удавалось обострить игру через партнеров или создать момент для себя. Мартинес надеялся на чудо и не убирал Криша до конца игры, хотя на скамейке сидел проведший неплохой сезон в Саудовской Аравии Жуан Феликс

« "Нет смысла не выпускать на поле лучшего бомбардира мирового футбола в матче, где нужны голы, — оправдывался Мартинес после матча. — Для нас в такие моменты важен опыт Криштиану в штрафной. Важно, как он отвлекает защитников, важно, как мы можем использовать пространство. Каждый игрок несет ответственность или привносит определенные качества на поле. И, очевидно, когда вы стремитесь к голам, вам нужен Криштиану".

© AP Photo / Denes Erdos Роберто Мартинес и Криштиану Роналду © AP Photo / Denes Erdos Роберто Мартинес и Криштиану Роналду

Сам Роналду отреагировал на провальный матч сдержанно. "Не тот старт, которого мы хотели, но это далеко не конец. Не опускаем голову и фокусируемся на следующем матче", — написал он в соцсетях.

При этом сами конголезцы даже не готовили особую тактику по сдерживанию Роналду. Защитник сборной Нгалайель Мукау объяснил это формой Роналду: "Мы знаем, что он уже не такой, как раньше".

"Некорректно, что Роналду в команде"

После разочаровывающего результата эксперты наперебой советуют Мартинесу что-то менять. В большинстве случаев критика, конечно, касается Роналду.

"Некорректно, что Роналду сейчас находится в команде. Его эго приведет к тому, что вряд ли мы пройдем дальше. Наша команда играла плохо, это был худший матч за последние 10 лет. Если мы не изменим тактику, нас ждет очередное разочарование. При такой игре матч с Колумбией станет концом", — заявил португальский агент Паулу Барбоза.

« "Гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло. Там есть кому в футбол играть".

Раскритиковал игру португальцев и бывший партнер Роналду по " Манчестер Юнайтед Уэйн Руни . Легенда сборной Англии считает, что статистика Криша за последние годы ничего не значит, если команда не создает моменты.

"Хотелось бы видеть больше энергии, больше движения. Хотелось бы, чтобы игроки чаще открывались и совершали рывки вперед мимо Криштиану Роналду. Думаю, Португалия провела слабый матч".

© REUTERS / Pedro Nunes Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии © REUTERS / Pedro Nunes Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии

Тем не менее есть и те, кто высказался в поддержку Роналду после неудачной игры. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал Криша самым опасным игроком матча с конголезцами:

« "Единственный футболист, который трижды бил по воротам, когда все остальные просто держали мяч. Поэтому не считаю справедливой критику в его сторону. Очевидно, что и он, и Месси являются основополагающими игроками своих команд. Один забил хет-трик, у второго было три хороших момента. Что это, как не прямое доказательство?"

Не согласен с критикой и бывший футболист сборной России Александр Мостовой . "Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него все время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался. Мы увидели, что по статистике Роналду сыграл не лучший матч, но почему вы не смотрите на статистику других? Все сыграли так".