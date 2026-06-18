Чернов назвал самарские "Крылья Советов" главным клубом в карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-футболист московского "Спартака" Никита Чернов назвал самарские "Крылья Советов" главным клубом в своей карьере.
- "Крылья Советов" объявили о подписании контракта с защитником Никитой Черновым до лета 2029 года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экс-футболист московского "Спартака" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости назвал самарские "Крылья Советов" главным клубом в своей карьере.
В четверг "Крылья Советов" объявили о подписании контракта с защитником Никитой Черновым сроком до лета 2029 года. Ранее игрок обороны выступал за самарцев на правах аренды с сезона-2019-20 по 2021/22, а также в сезоне-2025/26.
"Думаю, можно назвать "Крылья" главным клубом в карьере. Мне в Самаре все нравится: и то, как меня приняли, и то, как болельщики ко мне относятся. Понятно, что было много хороших команд, в прошлой команде тоже было все отлично, но душа все равно лежит больше к Самаре", - сказал Чернов.