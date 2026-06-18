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"Крылья Советов" подписали контракт с Никитой Черновым - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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14:50 18.06.2026
"Крылья Советов" подписали контракт с Никитой Черновым

"Крылья Советов" продлили контракт с защитником Черновым до 2029 года

© Фото : Страница ФК "Крылья Советов" ВконтактеНикита Чернов
Никита Чернов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Страница ФК "Крылья Советов" Вконтакте
Никита Чернов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никита Чернов подписал контракт с футбольным клубом "Крылья Советов" (Самара).
  • Соглашение с 30-летним защитником рассчитано до июня 2029 года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Защитник Никита Чернов подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 30-летним спортсменом рассчитано до июня 2029 года.
В сезоне-2025/26 Чернов выступал за "Крылья Советов" на правах аренды из московского "Спартака", который в начале июня объявил об уходе игрока в связи с истечением контракта. Ранее футболист также играл за самарскую команду с 2019 по 2021 год. Всего он сыграл 100 матчей за "Крылья Советов", забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Чернов выступал за "Спартак" с февраля 2022 года. В составе "красно-белых" он завоевал Кубок России и стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Также защитник играл за московский ЦСКА, калининградскую "Балтику", красноярский "Енисей" и екатеринбургский "Урал". На его счету два матча за сборную России.
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