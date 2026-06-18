Чернов пошутил после вопроса о медали за победу в Кубке России

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник московского "Спартака" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости в шутку заявил, что не получит медаль за победу "красно-белых" в Кубке России, потому что все награды разобрали, а сам трофей разбили.
Чернов был отдан "Спартаком" в аренду в "Крылья Советов" в начале сезона-2025/26 и не провел за "красно-белых" в Кубке России ни минуты. Летом контракт 30-летнего защитника с "красно-белыми" подошел к концу.
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"Думаю, там все медали разобрали. А кубок вообще разбили", - сказал Чернов c улыбкой, отвечая на вопрос о том, может ли он получить медаль.
"Спартак" завоевал Кубок России, обыграв в финале "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти). Во время празднования победы вингер "красно-белых" Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. После завершения матча "красно-белые" в своем Telegram-канале опубликовали фотографии металлического каркаса и осколков кубка. Как сообщили РИА Новости в Российском футбольном союзе, новый трофей взамен разбитого будет передан клубу до конца лета.