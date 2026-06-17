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Сборная Норвегии назвала состав на матч ЧМ-2026 против Ирака - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
00:37 17.06.2026
Сборная Норвегии назвала состав на матч ЧМ-2026 против Ирака

Холанд и Эдегор выйдут в старте сборной Норвегии на матч ЧМ против команды Ирака

© Соцсети ФК "Арсенал"Мартин Эдегор
Мартин Эдегор - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети ФК "Арсенал"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор вошли в стартовый состав сборной Норвегии на матч против команды Ирака.
  • Встреча группы I между сборными Норвегии и Ирака начнется в 01:00 мск.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор вошли в стартовый состав сборной Норвегии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы I в Бостоне начнется в 01:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Ирак
1 : 4
Норвегия
39‎’‎ • Аймен Хуссейн
(Амир Аль-Аммари )
29‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Давид Мёллер Вольф)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд
76‎’‎ • Лео Эстигор
(Мартин Эдегор)
90‎’‎ • Аймен Хуссейн (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полностью стартовый состав норвежской сборной выглядит следующим образом: Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Юлиан Рюэрсон, Давид Мёллер Вольфе, Турбьёрн Хеггем, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Фредрик Эурснес, Антонио Нуса, Александер Сёрлот, Эрлинг Холанд.
Сборная Ирака начнет встречу следующим составом: Джалал Хасан (вратарь, капитан), Хуссейн Али, Заид Тахсин, Акам Хашим, Мерхас Доски, Ибрахим Байеш, Амир Аль-Аммари, Заид Исмаил, Али Аль-Хамади, Али Джасим, Аймен Хуссейн.
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ФутболСпортЭрлинг ХоландМартин ЭдегорКристофер АйерМанчестер СитиАрсенал (Лондон)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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