Сборная Норвегии назвала состав на матч ЧМ-2026 против Ирака

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор вошли в стартовый состав сборной Норвегии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).