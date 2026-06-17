Сборная Норвегии назвала состав на матч ЧМ-2026 против Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор вошли в стартовый состав сборной Норвегии на матч против команды Ирака.
- Встреча группы I между сборными Норвегии и Ирака начнется в 01:00 мск.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор вошли в стартовый состав сборной Норвегии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы I в Бостоне начнется в 01:00 мск.
17 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
39’ • Аймен Хуссейн
29’ • Эрлинг Холанд
43’ • Эрлинг Холанд
76’ • Лео Эстигор
90’ • Аймен Хуссейн (А)
Полностью стартовый состав норвежской сборной выглядит следующим образом: Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Юлиан Рюэрсон, Давид Мёллер Вольфе, Турбьёрн Хеггем, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Фредрик Эурснес, Антонио Нуса, Александер Сёрлот, Эрлинг Холанд.
Сборная Ирака начнет встречу следующим составом: Джалал Хасан (вратарь, капитан), Хуссейн Али, Заид Тахсин, Акам Хашим, Мерхас Доски, Ибрахим Байеш, Амир Аль-Аммари, Заид Исмаил, Али Аль-Хамади, Али Джасим, Аймен Хуссейн.