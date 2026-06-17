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Пруцев подписал контракт с французским "Дюнкерком" - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
16:09 17.06.2026 (обновлено: 16:14 17.06.2026)
Пруцев подписал контракт с французским "Дюнкерком"

Полузащитник Егор Пруцев подписал контракт с французским клубом "Дюнкерк"

© Фото : Соцсети спортсменаЕгор Пруцев
Егор Пруцев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Егор Пруцев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский полузащитник Егор Пруцев подписал контракт с французским клубом «Дюнкерк».
  • Контракт Егора Пруцева со «Дюнкерком» рассчитан до 2030 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский полузащитник Егор Пруцев подписал контракт с клубом "Дюнкерк", сообщается на сайте команды второго дивизиона чемпионата Франции по футболу.
Сообщается, что младший брат футболиста московского "Спартака" Данила Пруцева перешел во французский клуб на правах свободного агента до 2030 года.
«
"Команда по подбору игроков следила за этим игроком с января 2024 года. Несмотря на предложения из нескольких стран, игрок выбрал "Дюнкерк", - говорится в сообщении.
Егору Пруцеву 23 года, ранее он выступал в Европе за белградскую "Црвену Звезду", с которой неоднократно выигрывал чемпионат Сербии и становился обладателем Кубка страны, а затем был отдан в аренду словенскому клубу "Целе", где также завоевал титул.
В минувшем сезоне Лиги 2 "Дюнкерк" занял десятое место в турнирной таблице.
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