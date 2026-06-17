Холанда признали лучшим игроком матча команд Норвегии и Ирака на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирака.
- Встреча группы I завершилась со счетом 4:1 в пользу норвежцев, Холанд оформил дубль в своем первом матче на чемпионатах мира.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
17 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
39’ • Аймен Хуссейн
29’ • Эрлинг Холанд
43’ • Эрлинг Холанд
76’ • Лео Эстигор
90’ • Аймен Хуссейн (А)