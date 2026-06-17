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Холанда признали лучшим игроком матча команд Норвегии и Ирака на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
03:36 17.06.2026
Холанда признали лучшим игроком матча команд Норвегии и Ирака на ЧМ

Холанда признали лучшим игроком матча между сборными Норвегии и Ирака на ЧМ

© Фото : Пресс-служба "Манчестер Сити"Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Манчестер Сити"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирака.
  • Встреча группы I завершилась со счетом 4:1 в пользу норвежцев, Холанд оформил дубль в своем первом матче на чемпионатах мира.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы I прошла в ночь на среду в Бостоне (США) и завершилась со счетом 4:1 в пользу норвежцев. Холанд оформил дубль в своем первом матче на чемпионатах мира. Всего форвард провел за сборную 51 матч и забил 57 мячей.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Ирак
1 : 4
Норвегия
39‎’‎ • Аймен Хуссейн
(Амир Аль-Аммари )
29‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Давид Мёллер Вольф)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд
76‎’‎ • Лео Эстигор
(Мартин Эдегор)
90‎’‎ • Аймен Хуссейн (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортНорвегияИракСШАЭрлинг ХоландМанчестер СитиМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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