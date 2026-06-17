Финал Кубка России по футболу состоится 6 июня

Матчи плей-офф пути РПЛ пройдут в формате двухматчевого противостояния: 1/8 финала - 3 и 17 марта, 1/4 финала - 7 и 21 апреля, 1/2 финала - 5 и 19 мая. В пути регионов команды сыграют 18 марта и 8 апреля (1/8 финала), 23 апреля и 6 мая (1/4 финала), 20 мая (1/2 финала). Решающий матч турнира состоится 6 июня.