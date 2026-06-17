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Финал Кубка России по футболу состоится 6 июня - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:55 17.06.2026
Финал Кубка России по футболу состоится 6 июня

Финал Кубка России по футболу пройдет 6 июня

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтадион "Лужники"
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утвержден календарь Кубка России по футболу сезона 2026/27.
  • Матчи группового этапа пути РПЛ и предварительного плей-офф пути регионов пройдут в указанные даты: 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 14 октября, 28 октября, 25 ноября для пути РПЛ и 29 июля, 12 августа, 26 августа, 9 сентября, 15 октября, 4 ноября для пути регионов.
  • Решающий матч турнира состоится 6 июня, а игры на вылет в пути РПЛ и пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Утвержден календарь Кубка России по футболу сезона-2026/27, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Шесть туров группового этапа пути РПЛ пройдут 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 14 октября, 28 октября и 25 ноября. Предварительный плей-офф пути регионов продлится шесть раундов. Матчи состоятся 29 июля, 12 августа, 26 августа, 9 сентября, 15 октября и 4 ноября.
Матчи плей-офф пути РПЛ пройдут в формате двухматчевого противостояния: 1/8 финала - 3 и 17 марта, 1/4 финала - 7 и 21 апреля, 1/2 финала - 5 и 19 мая. В пути регионов команды сыграют 18 марта и 8 апреля (1/8 финала), 23 апреля и 6 мая (1/4 финала), 20 мая (1/2 финала). Решающий матч турнира состоится 6 июня.
Ранее РФС утвердил изменения в регламенте проведения турнира. Игры на вылет в пути РПЛ и пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4. Обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра за трофей снова будет называться финал, а не суперфинал.
Действующим обладателем трофея является московский "Спартак". В финале в мае "красно-белые" в серии пенальти обыграли "Краснодар".
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