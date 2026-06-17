Чернов заявил, что практически не общался с тренером "Спартака" Карседо

Краткий пересказ от РИА ИИ Никита Чернов рассказал, что за время аренды в "Крыльях Советов" лишь однажды общался с главным тренером "Спартака" Хуаном Карлосом Карседо.

Чернов отметил, что не поддерживал контакт с руководством "Спартака" во время аренды и еще не попрощался с командой.

Футболист подчеркнул, что все игроки "Спартака" хорошие ребята и он будет благодарен всем им.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Спартака" Никита Чернов рассказал РИА Новости, что за время аренды в самарских "Крыльях Советов" всего раз говорил с главным тренером "красно-белых" Хуаном Карлосом Карседо.

Чернов был отдан в аренду в " Крылья Советов " в начале сезона-2025/26, когда главным тренером " Спартака " был Деян Станкович. Во время зимней паузы в чемпионате москвичи выбрали сменщиком серба испанского специалиста.

"С Сергеем Юрьевичем Некрасовым и Фрэнсисом Кахигао (генеральным и спортивным директорами "Спартака" - прим. ред.) контакта не было (пока находился в аренде). Ребятам пока ничего не писал, не прощался, но напишу. Может быть, у себя (в соцсетях) напишу хорошие слова в адрес команды - все же три с половиной года бесследно не проходят. Скажу спасибо ребятам, персоналу, болельщикам", - сказал Чернов.

"С Карседо я не общался. Пересекся только, когда мы выиграли в Самаре , - он мимо проходил и просто сказал: "С победой!". Думаю, он даже не знает, что я за "Спартак" играл", - добавил футболист с улыбкой.