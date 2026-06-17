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Чернов заявил, что практически не общался с тренером "Спартака" Карседо - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
10:26 17.06.2026
Чернов заявил, что практически не общался с тренером "Спартака" Карседо

Чернов рассказал о общении с Карседо во время аренды в "Крыльях Советов"

© Фото : Страница ФК "Крылья Советов" ВконтактеИгрок "Крыльев Советов" Никита Чернов
Игрок Крыльев Советов Никита Чернов - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Страница ФК "Крылья Советов" Вконтакте
Игрок "Крыльев Советов" Никита Чернов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никита Чернов рассказал, что за время аренды в "Крыльях Советов" лишь однажды общался с главным тренером "Спартака" Хуаном Карлосом Карседо.
  • Чернов отметил, что не поддерживал контакт с руководством "Спартака" во время аренды и еще не попрощался с командой.
  • Футболист подчеркнул, что все игроки "Спартака" хорошие ребята и он будет благодарен всем им.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Спартака" Никита Чернов рассказал РИА Новости, что за время аренды в самарских "Крыльях Советов" всего раз говорил с главным тренером "красно-белых" Хуаном Карлосом Карседо.
Чернов был отдан в аренду в "Крылья Советов" в начале сезона-2025/26, когда главным тренером "Спартака" был Деян Станкович. Во время зимней паузы в чемпионате москвичи выбрали сменщиком серба испанского специалиста.
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"С Сергеем Юрьевичем Некрасовым и Фрэнсисом Кахигао (генеральным и спортивным директорами "Спартака" - прим. ред.) контакта не было (пока находился в аренде). Ребятам пока ничего не писал, не прощался, но напишу. Может быть, у себя (в соцсетях) напишу хорошие слова в адрес команды - все же три с половиной года бесследно не проходят. Скажу спасибо ребятам, персоналу, болельщикам", - сказал Чернов.
"С Карседо я не общался. Пересекся только, когда мы выиграли в Самаре, - он мимо проходил и просто сказал: "С победой!". Думаю, он даже не знает, что я за "Спартак" играл", - добавил футболист с улыбкой.
Отвечая на вопрос, по кому из партнеров по "Спартаку" будет скучать, собеседник агентства не стал никого выделять. "Все хорошие ребята, и нет такого, что кого-то можно выделить. Понятно, что с русскими ребятами больше общались, так как нет языкового барьера, но и с иностранцами ладил. Всем спасибо", - резюмировал Чернов.
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