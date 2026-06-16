Рейтинг@Mail.ru
Чернов рассказал, где продолжит карьеру - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:25 16.06.2026 (обновлено: 11:34 16.06.2026)
Чернов рассказал, где продолжит карьеру

Чернов заявил, что с вероятностью 99% продолжит карьеру в "Крыльях Советов"

© РИА Новости / Александр ВильфНикита Чернов
Никита Чернов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Никита Чернов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист московского «Спартака» Никита Чернов с вероятностью 99% продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».
  • Летом контракт Никиты Чернова с «Спартаком» подошел к концу, и теперь он проходит медосмотр в одной из столичных клиник вместе с другими игроками «Крыльев Советов».
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Спартака" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости заявил, что с вероятностью 99% продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".
Защитник в сезоне-2025/26 выступал за "Крылья Советов" на правах аренды из "Спартака". Летом контракт 30-летнего защитника с "красно-белыми" подошел к концу. Во вторник игроки самарцев, в том числе Чернов, проходят медосмотр в одной из столичных клиник.
Футболисты Ахмата в матче РПЛ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ
11 апреля, 16:08
"Процентов 99, что остаюсь. Надо пройти медобследование, потом финально поставить (подпись) - и можно будет объявить", - сказал Чернов.
"Как я знаю, были и другие варианты, но при прочих равных хотел остаться тут. Хорошо, что так получилось. Много факторов сыграли в пользу Самары - начиная от города и болельщиков, заканчивая тем, что тут я уже играю 3,5 года", - отметил защитник.
Чернов выступал за "Крылья Советов" с 2019 по 2022 год, после чего перешел в "Спартак". Вместе с московской командой он завоевал Кубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.
Защитник Спартака Никита Чернов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Спартак" объявил об уходе Чернова
1 июня, 20:28
 
ФутболСамараНикита ЧерновКрылья СоветовСпартак МоскваКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    3
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала