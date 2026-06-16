Чернов рассказал, где продолжит карьеру

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Спартака" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости заявил, что с вероятностью 99% продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".

"Процентов 99, что остаюсь. Надо пройти медобследование, потом финально поставить (подпись) - и можно будет объявить", - сказал Чернов.