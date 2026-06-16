Чернов рассказал, где продолжит карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист московского «Спартака» Никита Чернов с вероятностью 99% продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».
- Летом контракт Никиты Чернова с «Спартаком» подошел к концу, и теперь он проходит медосмотр в одной из столичных клиник вместе с другими игроками «Крыльев Советов».
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Спартака" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости заявил, что с вероятностью 99% продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".
Защитник в сезоне-2025/26 выступал за "Крылья Советов" на правах аренды из "Спартака". Летом контракт 30-летнего защитника с "красно-белыми" подошел к концу. Во вторник игроки самарцев, в том числе Чернов, проходят медосмотр в одной из столичных клиник.
"Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ
11 апреля, 16:08
"Процентов 99, что остаюсь. Надо пройти медобследование, потом финально поставить (подпись) - и можно будет объявить", - сказал Чернов.
"Как я знаю, были и другие варианты, но при прочих равных хотел остаться тут. Хорошо, что так получилось. Много факторов сыграли в пользу Самары - начиная от города и болельщиков, заканчивая тем, что тут я уже играю 3,5 года", - отметил защитник.
Чернов выступал за "Крылья Советов" с 2019 по 2022 год, после чего перешел в "Спартак". Вместе с московской командой он завоевал Кубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.
"Спартак" объявил об уходе Чернова
1 июня, 20:28