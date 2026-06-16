Гришин оценил перспективы Бразилии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Гришин считает, что сборная Бразилии вряд ли будет претендовать на победу в чемпионате мира 2026 года и может закончить выступления в четвертьфинале.
- В стартовом матче чемпионата мира сборная Бразилии сыграла вничью с марокканцами со счетом 1:1.
- Гришин отметил, что бразильцы стопроцентно выйдут из группы, но пройти дальше им будет трудно, если они попадут на хорошую команду.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Бразилии вряд ли будет претендовать на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу, команда может закончить выступления в четвертьфинале турнира, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского ЦСКА Александр Гришин.
14 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
32’ • Винисиус Жуниор
21’ • Исмаэль Сайбари
"От сборной Бразилии я не жду ничего особенного, потому что они еле-еле вышли на чемпионат мира из своей конференции с пятого места (выше завершили турнир сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии и Уругвая – прим. ред.). И (итальянца) Карло Анчелотти не просто так ведь назначили главным тренером. А за такое короткое время переделать команду очень тяжело, даже имея в составе звезд. И ведь сборная Марокко в первом тайме играла намного лучше. И только Винисиус спас команду, обыграв защитника и пробив в дальний угол, как он делает в "Реале", - сказал Гришин.
"Во втором тайме уже бразильцы перехватили инициативу, а марокканцы играли по счету и начали себя немного сдерживать. Бразильцы стопроцентно выйдут из группы, но если они попадут на хорошую команду, то пройти дальше им будет трудно. Я смотрел их товарищеский матч со сборной Франции, французы оказались в меньшинстве, но просто их переиграли и победили со счетом 2:1. Я думаю, что бразильцы выйдут в 1/4 финала, но за чемпионство бороться не будут", - отметил собеседник агентства.