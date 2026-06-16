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Гришин оценил перспективы Бразилии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
13:25 16.06.2026 (обновлено: 14:04 16.06.2026)
Гришин оценил перспективы Бразилии на ЧМ

Гришин: не жду от сборной Бразилии борьбы за золото на ЧМ-2026

© REUTERS / Jeenah MoonСборная Бразилии по футболу
Сборная Бразилии по футболу - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Сборная Бразилии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Гришин считает, что сборная Бразилии вряд ли будет претендовать на победу в чемпионате мира 2026 года и может закончить выступления в четвертьфинале.
  • В стартовом матче чемпионата мира сборная Бразилии сыграла вничью с марокканцами со счетом 1:1.
  • Гришин отметил, что бразильцы стопроцентно выйдут из группы, но пройти дальше им будет трудно, если они попадут на хорошую команду.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Бразилии вряд ли будет претендовать на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу, команда может закончить выступления в четвертьфинале турнира, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского ЦСКА Александр Гришин.
Южноамериканцы в стартовой встрече соревнований сыграли вничью с марокканцами – 1:1. В следующем туре сборная Бразилии 19 июня встретится с командой Гаити.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Бразилия
1 : 1
Марокко
32‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Бруно Гимарайнш)
21‎’‎ • Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"От сборной Бразилии я не жду ничего особенного, потому что они еле-еле вышли на чемпионат мира из своей конференции с пятого места (выше завершили турнир сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии и Уругвая – прим. ред.). И (итальянца) Карло Анчелотти не просто так ведь назначили главным тренером. А за такое короткое время переделать команду очень тяжело, даже имея в составе звезд. И ведь сборная Марокко в первом тайме играла намного лучше. И только Винисиус спас команду, обыграв защитника и пробив в дальний угол, как он делает в "Реале", - сказал Гришин.
"Во втором тайме уже бразильцы перехватили инициативу, а марокканцы играли по счету и начали себя немного сдерживать. Бразильцы стопроцентно выйдут из группы, но если они попадут на хорошую команду, то пройти дальше им будет трудно. Я смотрел их товарищеский матч со сборной Франции, французы оказались в меньшинстве, но просто их переиграли и победили со счетом 2:1. Я думаю, что бразильцы выйдут в 1/4 финала, но за чемпионство бороться не будут", - отметил собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Бразилия опозорилась без Неймара: чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ
14 июня, 03:25
 
ФутболСпортБразилияСССРГаитиАлександр ГришинКарло АнчелоттиЧМ по футболу 2026Винисиус (1986)ПФК ЦСКАРеал Мадрид
 
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