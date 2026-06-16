Гришин оценил перспективы Бразилии на ЧМ

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Бразилии вряд ли будет претендовать на победу в чемпионате мира 2026 года по футболу, команда может закончить выступления в четвертьфинале турнира, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского ЦСКА Александр Гришин.