Генсек ШОС сообщил о 20 заявках на присоединение к ШОС

ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Около 20 стран направили в Шанхайскую организацию сотрудничества заявки на присоединение в том или ином статусе, заявил в понедельник генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на приеме по случаю 25-летия организации.