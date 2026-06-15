Генсек ШОС сообщил о 20 заявках на присоединение к ШОС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 20 стран направили заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества.
ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Около 20 стран направили в Шанхайскую организацию сотрудничества заявки на присоединение в том или ином статусе, заявил в понедельник генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на приеме по случаю 25-летия организации.
По его словам, это свидетельствует о востребованности ценностей и принципов ШОС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ШОС превратилась в заметную силу. По его словам, ШОС стала прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе. Российский лидер также отмечал, что Москва и Пекин наращивают взаимодействие в рамках организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
ШОС стала заметной силой, заявил Путин
4 июня, 22:12