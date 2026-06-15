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Генсек ШОС сообщил о 20 заявках на присоединение к ШОС - РИА Новости, 15.06.2026
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13:17 15.06.2026 (обновлено: 13:19 15.06.2026)
Генсек ШОС сообщил о 20 заявках на присоединение к ШОС

Ермекбаев: около 20 стран направили заявки на присоединения к ШОС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 20 стран направили заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества.
ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Около 20 стран направили в Шанхайскую организацию сотрудничества заявки на присоединение в том или ином статусе, заявил в понедельник генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на приеме по случаю 25-летия организации.
"В настоящее время наблюдается повышенный интерес к организации со стороны мирового сообщества, в корзине заявок на присоединение к ШОС в том или ином статусе находится около 20 обращений", - сказал Ермекбаев.
По его словам, это свидетельствует о востребованности ценностей и принципов ШОС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ШОС превратилась в заметную силу. По его словам, ШОС стала прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе. Российский лидер также отмечал, что Москва и Пекин наращивают взаимодействие в рамках организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
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