Рафу Мира приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд Валенсии приговорил испанского футболиста Рафу Мира к восьми с половиной годам тюремного заключения по делу об изнасиловании.
- Футболист получил семь лет лишения свободы за изнасилование и 18 месяцев — за нанесение телесных повреждений.
- Друг футболиста Пабло Хара приговорен к двум годам лишения свободы за домогательства и нападение на подругу жертвы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд Валенсии приговорил испанского футболиста Рафу Мира к восьми с половиной годам тюремного заключения по делу об изнасиловании, сообщает Marca.
Мир был заключен под стражу гражданской гвардией Валенсии в сентябре 2024 года. Согласно версии прокуратуры, футболист в своем доме подверг сексуальному и физическому насилию 21-летнюю девушку. Игрок был освобожден из-под стражи после дачи показаний и опубликовал заявление, в котором назвал обвинения безосновательными.
Футболист получил семь лет лишения свободы за изнасилование и 18 месяцев - за нанесение телесных повреждений. Помимо этого, суд запретил ему на 10 лет приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров.
Также суд приговорил к двум годам лишения свободы друга футболиста Пабло Хару, который обвинялся в домогательствах и нападении на 25-летнюю подругу жертвы. Мир также должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 64 тысяч евро, Хара выплатит второму истцу 6,3 тысячи евро.
Миру 28 лет. Он является победителем Лиги Европы сезона-2022/23 с "Севильей", в составе которой всего провел 105 матчей и забил 24 мяча. Также футболист играл за "Валенсию", "Лас-Пальмас", "Уэску", "Эльче" и английский "Ноттингем Форест". В составе сборной Испании он стал серебряным призером Олимпиады в Токио.