Рафу Мира приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд Валенсии приговорил испанского футболиста Рафу Мира к восьми с половиной годам тюремного заключения по делу об изнасиловании.

Футболист получил семь лет лишения свободы за изнасилование и 18 месяцев — за нанесение телесных повреждений.

Друг футболиста Пабло Хара приговорен к двум годам лишения свободы за домогательства и нападение на подругу жертвы.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд Валенсии приговорил испанского футболиста Рафу Мира к восьми с половиной годам тюремного заключения по делу об изнасиловании, сообщает Marca.

Мир был заключен под стражу гражданской гвардией Валенсии в сентябре 2024 года. Согласно версии прокуратуры, футболист в своем доме подверг сексуальному и физическому насилию 21-летнюю девушку. Игрок был освобожден из-под стражи после дачи показаний и опубликовал заявление, в котором назвал обвинения безосновательными.

Футболист получил семь лет лишения свободы за изнасилование и 18 месяцев - за нанесение телесных повреждений. Помимо этого, суд запретил ему на 10 лет приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров.