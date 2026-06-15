Глава МИД КНР обратил внимание на усиление геополитических конфликтов

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Нарастание геополитических конфликтов, международных барьеров и дефицит управления убеждают страны в важности мирной жизни, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на приеме по случаю 25-летия ШОС.