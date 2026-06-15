Глава МИД КНР обратил внимание на усиление геополитических конфликтов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о важности мирной жизни на фоне нарастания геополитических конфликтов и дефицита управления.
- Он подчеркнул, что страны мира убеждаются в значимости равноправия, справедливости, солидарности, сотрудничества и мирной жизни.
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Нарастание геополитических конфликтов, международных барьеров и дефицит управления убеждают страны в важности мирной жизни, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на приеме по случаю 25-летия ШОС.
"Сегодня ускоренными темпами происходят тектонические перемены глобального масштаба, усиливается мировая турбулентность и трансформация", - заявил Ван И.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ШОС превратилась в заметную силу. По его словам, ШОС стала прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе. Российский лидер также отмечал, что Москва и Пекин наращивают взаимодействие в рамках организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.