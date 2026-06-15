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Глава МИД КНР обратил внимание на усиление геополитических конфликтов - РИА Новости, 15.06.2026
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13:57 15.06.2026 (обновлено: 14:05 15.06.2026)
Глава МИД КНР обратил внимание на усиление геополитических конфликтов

Ван И: рост геополитических конфликтов убеждает страны в важности мирной жизни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о важности мирной жизни на фоне нарастания геополитических конфликтов и дефицита управления.
  • Он подчеркнул, что страны мира убеждаются в значимости равноправия, справедливости, солидарности, сотрудничества и мирной жизни.
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Нарастание геополитических конфликтов, международных барьеров и дефицит управления убеждают страны в важности мирной жизни, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на приеме по случаю 25-летия ШОС.
"Сегодня ускоренными темпами происходят тектонические перемены глобального масштаба, усиливается мировая турбулентность и трансформация", - заявил Ван И.
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Он подчеркнул, что "нарастание разрыва между Югом и Севером, геополитических конфликтов, международных барьеров и дефицита управления убеждает страны мира в том, что насколько важны равноправие, справедливость, солидарность, сотрудничество и мирная жизнь".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ШОС превратилась в заметную силу. По его словам, ШОС стала прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе. Российский лидер также отмечал, что Москва и Пекин наращивают взаимодействие в рамках организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
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