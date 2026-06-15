Глава МИД КНР прокомментировал роль ШОС в современном мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как значимого стабилизирующего фактора современного мира не исчерпана.
- Он подчеркнул, что ШОС способна вносить вклад в дело мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша.
ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Роль Шанхайской организации сотрудничества как значимого стабилизирующего фактора современного мира не исчерпана, она может подавать пример и вносить свой вклад в дело мира, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на приеме по случаю 25-летия ШОС.
Пятнадцатого июня отмечается 25-летие со дня образования Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС стала заметной силой, заявил Путин
4 июня, 22:12
"Далеко не исчерпаны возможности и роль ШОС как значимого стабилизирующего, конструктивного и прогрессивного фактора современного мира, она вполне способна нести ответственность, прилагать активные усилия, подавать пример и вносить свой вклад в дело мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша", - сказал Ван И.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ШОС превратилась в заметную силу. По его словам, ШОС стала прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе. Российский лидер также отмечал, что Москва и Пекин наращивают взаимодействие в рамках организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.