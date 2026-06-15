Глава МИД КНР прокомментировал роль ШОС в современном мире

ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Роль Шанхайской организации сотрудничества как значимого стабилизирующего фактора современного мира не исчерпана, она может подавать пример и вносить свой вклад в дело мира, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на приеме по случаю 25-летия ШОС.