Хаверца признали лучшим игроком матча против Кюрасао

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча против команды Кюрасао на чемпионате мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В воскресенье немцы разгромили команду Кюрасао (7:1), для которой это первый чемпионат мира, в матче первого тура в группе Е. Хаверц отметился дублем, забив один из мячей с пенальти.