Хаверца признали лучшим игроком матча против Кюрасао

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча против команды Кюрасао на чемпионате мира.
- Сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1, Хаверц забил два мяча.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча против команды Кюрасао на чемпионате мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В воскресенье немцы разгромили команду Кюрасао (7:1), для которой это первый чемпионат мира, в матче первого тура в группе Е. Хаверц отметился дублем, забив один из мячей с пенальти.
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Феликс Нмеча
38’ • Нико Шлоттербек
45’ • Кай Хаверц (П)
47’ • Джамал Мусиала
68’ • Натаниэль Браун
78’ • Дениз Ундав
88’ • Кай Хаверц
21’ • Ливано Комененсия
Хаверцу 27 лет, он представляет "Арсенал" и стал с командой в прошедшем сезоне чемпионом Англии. До этого он выступал за "Челси", в составе которого выиграл Лигу чемпионов. На его счету 59 матчей и 24 гола за сборную Германии.
В следующем туре сборная Германии 20 июня сыграет с командой Кот-д'Ивуара.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.