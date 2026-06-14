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Хаверца признали лучшим игроком матча против Кюрасао - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:31 14.06.2026
Хаверца признали лучшим игроком матча против Кюрасао

Хаверц из сборной Германии признан лучшим игроком матча против Кюрасао на ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКай Хаверц
Кай Хаверц - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча против команды Кюрасао на чемпионате мира.
  • Сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1, Хаверц забил два мяча.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча против команды Кюрасао на чемпионате мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В воскресенье немцы разгромили команду Кюрасао (7:1), для которой это первый чемпионат мира, в матче первого тура в группе Е. Хаверц отметился дублем, забив один из мячей с пенальти.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Германия
7 : 1
Кюрасао
06‎’‎ • Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
38‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
45‎’‎ • Кай Хаверц (П)
47‎’‎ • Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
68‎’‎ • Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
78‎’‎ • Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
88‎’‎ • Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
21‎’‎ • Ливано Комененсия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хаверцу 27 лет, он представляет "Арсенал" и стал с командой в прошедшем сезоне чемпионом Англии. До этого он выступал за "Челси", в составе которого выиграл Лигу чемпионов. На его счету 59 матчей и 24 гола за сборную Германии.
В следующем туре сборная Германии 20 июня сыграет с командой Кот-д'Ивуара.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортКай ХаверцМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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    Завершен
    Германия
    Кюрасао
    7
    1
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Япония
    2
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Кот-д’Ивуар
    Эквадор
    0
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