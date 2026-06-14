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Камоцци заявил, что Малком точно усилил бы атаку "Спартака" - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
17:22 14.06.2026
Камоцци заявил, что Малком точно усилил бы атаку "Спартака"

Камоцци: Малком бы разжег интригу в чемпионате в случае перехода в "Спартак"

© пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"Полузащитник "Аль-Хиляля" Малком
Полузащитник Аль-Хиляля Малком - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франко Камоцци заявил, что бразильский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» Малком мог бы усилить московский «Спартак».
  • Журналист Салех Омар сообщил, что «Спартак» рассматривает аренду Малкома с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
  • Камоцци считает, что возвращение Малкома в Россию для игры за «Спартак» вызвало бы огромный резонанс в СМИ и мгновенно разожгло бы интригу в чемпионате.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что бразильский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Малком мог бы усилить московский "Спартак" и увеличить интригу в чемпионате России.
Ранее журналист Салех Омар сообщил, что "Спартак" проявляет интерес к бывшему футболисту "Зенита" Малкому. По его информации, московский клуб рассматривает аренду нападающего с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
"Потеряв нескольких ключевых легионеров, "Спартак" остро нуждается в креативности и звездной по мощности атаке. Малком уже доминировал в Российской премьер-лиге во время своего пребывания в "Зените" (38 голов в 84 играх - прим. ред.) и точно бы усилил атаку", - сказал Камоцци.
"Малком - бывшая икона "Зенита". Возвращение Малкома в Россию, чтобы играть за московский "Спартак" - самого яростного соперника "Зенита" за всю историю клуба - мгновенно разожгло бы интригу в чемпионате и вызвало бы огромный резонанс в СМИ", - добавил он.
Малком - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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ФутболМалкомСпартак МоскваЗенитАль-Хиляль (Эр-Рияд)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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