Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франко Камоцци заявил, что бразильский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» Малком мог бы усилить московский «Спартак».
- Журналист Салех Омар сообщил, что «Спартак» рассматривает аренду Малкома с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
- Камоцци считает, что возвращение Малкома в Россию для игры за «Спартак» вызвало бы огромный резонанс в СМИ и мгновенно разожгло бы интригу в чемпионате.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что бразильский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Малком мог бы усилить московский "Спартак" и увеличить интригу в чемпионате России.
"Потеряв нескольких ключевых легионеров, "Спартак" остро нуждается в креативности и звездной по мощности атаке. Малком уже доминировал в Российской премьер-лиге во время своего пребывания в "Зените" (38 голов в 84 играх - прим. ред.) и точно бы усилил атаку", - сказал Камоцци.
"Малком - бывшая икона "Зенита". Возвращение Малкома в Россию, чтобы играть за московский "Спартак" - самого яростного соперника "Зенита" за всю историю клуба - мгновенно разожгло бы интригу в чемпионате и вызвало бы огромный резонанс в СМИ", - добавил он.