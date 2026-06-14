Камоцци заявил, что Малком точно усилил бы атаку "Спартака"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что бразильский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Малком мог бы усилить московский "Спартак" и увеличить интригу в чемпионате России.