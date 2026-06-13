Трамп позвонил главному тренеру сборной США перед первым матчем на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп пожелал национальной футбольной команде удачи перед стартом домашнего чемпионата мира.
- Трамп связался с главным тренером Маурисио Почеттино и капитаном сборной США Тимом Римом по телефону.
- Сборная США начнет выступление на чемпионате мира 12 июня матчем против команды Парагвая.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по телефону пожелал футбольной национальной команде удачи перед стартом домашнего чемпионата мира, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.
Трамп связался с главным тренером аргентинцем Маурисио Почеттино и капитаном команды, защитником Тимом Римом, по телефону через исполнительного директора рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани.
13 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
07’ • Дамьян Бобадилья (А)
31’ • Фоларин Балоган
45’ • Фоларин Балоган
90’ • Джованни Рейна
73’ • Маурисио Прадо
"Я просто позвонил, чтобы сказать, что вы фантастический парень, фантастический тренер. Я знаю о ваших достижениях, о вашем успехе и о том, какие замечательные у вас игроки. Думаю, у вас действительно хорошие шансы дойти до конца, поэтому я просто желаю вам удачи", - сказал Трамп по телефону Почеттино.
Тренер ответ поблагодарил президента США за поддержку.
"Мы сделаем все возможное, чтобы вы и все жители страны гордились нами", - ответил Почеттино Трампу.