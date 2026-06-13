Трамп позвонил главному тренеру сборной США перед первым матчем на ЧМ

"Я просто позвонил, чтобы сказать, что вы фантастический парень, фантастический тренер. Я знаю о ваших достижениях, о вашем успехе и о том, какие замечательные у вас игроки. Думаю, у вас действительно хорошие шансы дойти до конца, поэтому я просто желаю вам удачи", - сказал Трамп по телефону Почеттино.