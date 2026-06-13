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Трамп позвонил главному тренеру сборной США перед первым матчем на ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:38 13.06.2026 (обновлено: 00:41 13.06.2026)
Трамп позвонил главному тренеру сборной США перед первым матчем на ЧМ

Трамп по телефону пожелал удачи футболистам сборной США перед стартом ЧМ

© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пожелал национальной футбольной команде удачи перед стартом домашнего чемпионата мира.
  • Трамп связался с главным тренером Маурисио Почеттино и капитаном сборной США Тимом Римом по телефону.
  • Сборная США начнет выступление на чемпионате мира 12 июня матчем против команды Парагвая.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по телефону пожелал футбольной национальной команде удачи перед стартом домашнего чемпионата мира, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.
Трамп связался с главным тренером аргентинцем Маурисио Почеттино и капитаном команды, защитником Тимом Римом, по телефону через исполнительного директора рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани.
ЧМ по футболу 2026
13 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
США
4 : 1
Парагвай
07‎’‎ • Дамьян Бобадилья (А)
31‎’‎ • Фоларин Балоган
(Кристиан Пулишич)
45‎’‎ • Фоларин Балоган
(Малик Тиллман)
90‎’‎ • Джованни Рейна
(Александр Фримэн)
73‎’‎ • Маурисио Прадо
(Хулио Энсисо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я просто позвонил, чтобы сказать, что вы фантастический парень, фантастический тренер. Я знаю о ваших достижениях, о вашем успехе и о том, какие замечательные у вас игроки. Думаю, у вас действительно хорошие шансы дойти до конца, поэтому я просто желаю вам удачи", - сказал Трамп по телефону Почеттино.
Тренер ответ поблагодарил президента США за поддержку.
"Мы сделаем все возможное, чтобы вы и все жители страны гордились нами", - ответил Почеттино Трампу.
Сборная США стартует на домашнем чемпионате мира 12 июня матчем против команды Парагвая, который пройдет в Инглвуде. Также американцам предстоит сыграть в группе D с командами Турции и Австралии. Первенство, которое также принимают Канада и Мексика, завершится 19 июля.
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ФутболТим РимМаурисио ПочеттиноДональд ТрампЧМ по футболу 2026ТурцияПарагвайСША
 
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