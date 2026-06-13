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Сборная США разгромила Парагвай и побила свой рекорд на ЧМ спустя 96 лет - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
06:17 13.06.2026 (обновлено: 07:34 13.06.2026)
Сборная США разгромила Парагвай и побила свой рекорд на ЧМ спустя 96 лет

Сборная США обыграла команду Парагвая и побила свой рекорд по голам в матче ЧМ

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaСборная США празднует гол в ворота сборной Парагвая на ЧМ-2026
Сборная США празднует гол в ворота сборной Парагвая на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
Сборная США празднует гол в ворота сборной Парагвая на ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная США одержала победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Матч прошел в Инглвуде в присутствии 70 492 зрителей и завершился со счетом 4:1.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сборная США одержала победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Первая встреча турнира на территории США прошла в Инглвуде в присутствии 70492 зрителей и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Фоларин Балоган (31-я, 45+5-я минуты), также отличился Джованни Рейна (90+8). Полузащитник парагвайской команды Дамьян Бобадилья на 7-й минуте стал автором первого автогола на чемпионате мира 2026 года. В ворота сборной США мяч забил Маурисио (73).
ЧМ по футболу 2026
13 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
США
4 : 1
Парагвай
07‎’‎ • Дамьян Бобадилья (А)
31‎’‎ • Фоларин Балоган
(Кристиан Пулишич)
45‎’‎ • Фоларин Балоган
(Малик Тиллман)
90‎’‎ • Джованни Рейна
(Александр Фримэн)
73‎’‎ • Маурисио Прадо
(Хулио Энсисо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Парагвайский защитник московского "Динамо" Хуан Касерес вышел на поле в стартовом составе, получил предупреждение и был заменен на 79-й минуте.

Сборная США установила рекорд команды по голам в одном матче на чемпионатах мира. На турнире 1930 года в Уругвае американцы со счетом 3:0 разгромили команды Бельгии и Парагвая.

Матч посетили глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос и госсекретарь США Марко Рубио. Американский президент Дональд Трамп не присутствовал на игре, перед матчем он в телефонном разговоре с главным тренером национальной команды аргентинцем Маурисио Почеттино пожелал сборной удачи.

Во втором туре группы D американцы 19 июня в Сиэтле встретятся со сборной Австралии, а парагвайцы в тот же день в Сан-Франциско сыграют с командой Турции.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Церемония открытия ЧМ по футболу в США прошла при полупустых трибунах
04:40
 
ФутболЧМ по футболу 2026СШАПарагвайУругвайФоларин БалоганДжованни РейнаДамьян БобадильяМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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