Сборная США разгромила Парагвай и побила свой рекорд на ЧМ спустя 96 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная США одержала победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Матч прошел в Инглвуде в присутствии 70 492 зрителей и завершился со счетом 4:1.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сборная США одержала победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Первая встреча турнира на территории США прошла в Инглвуде в присутствии 70492 зрителей и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Фоларин Балоган (31-я, 45+5-я минуты), также отличился Джованни Рейна (90+8). Полузащитник парагвайской команды Дамьян Бобадилья на 7-й минуте стал автором первого автогола на чемпионате мира 2026 года. В ворота сборной США мяч забил Маурисио (73).
13 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
07’ • Дамьян Бобадилья (А)
31’ • Фоларин Балоган
45’ • Фоларин Балоган
90’ • Джованни Рейна
73’ • Маурисио Прадо
Парагвайский защитник московского "Динамо" Хуан Касерес вышел на поле в стартовом составе, получил предупреждение и был заменен на 79-й минуте.
Сборная США установила рекорд команды по голам в одном матче на чемпионатах мира. На турнире 1930 года в Уругвае американцы со счетом 3:0 разгромили команды Бельгии и Парагвая.
Матч посетили глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос и госсекретарь США Марко Рубио. Американский президент Дональд Трамп не присутствовал на игре, перед матчем он в телефонном разговоре с главным тренером национальной команды аргентинцем Маурисио Почеттино пожелал сборной удачи.
Во втором туре группы D американцы 19 июня в Сиэтле встретятся со сборной Австралии, а парагвайцы в тот же день в Сан-Франциско сыграют с командой Турции.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Сборная США установила рекорд команды по голам в одном матче на чемпионатах мира. На турнире 1930 года в Уругвае американцы со счетом 3:0 разгромили команды Бельгии и Парагвая.
Матч посетили глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос и госсекретарь США Марко Рубио. Американский президент Дональд Трамп не присутствовал на игре, перед матчем он в телефонном разговоре с главным тренером национальной команды аргентинцем Маурисио Почеттино пожелал сборной удачи.
Во втором туре группы D американцы 19 июня в Сиэтле встретятся со сборной Австралии, а парагвайцы в тот же день в Сан-Франциско сыграют с командой Турции.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.