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Трамп не приедет на первый матч сборной США на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
00:36 13.06.2026 (обновлено: 00:39 13.06.2026)
Трамп не приедет на первый матч сборной США на ЧМ-2026

Сборная США проведет первую встречу в рамках домашнего ЧМ в отсутствие Трампа

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная США по футболу проведет свою первую игру в рамках чемпионата мира с командой Парагвая на стадионе SoFi Stadium в Калифорнии.
  • Президент Дональд Трамп не будет присутствовать на матче, вместо этого он поучаствует в записи подкаста, подпишет документы и даст интервью.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Сборная Соединенных Штатов по футболу в субботу проведет свою первую игру в рамках чемпионата мира, при этом президент Дональд Трамп на ней присутствовать не будет.
Американская сборная встретится с командой Парагвая на стадионе SoFi Stadium в Калифорнии, который на время турнира переименовали в стадион Лос-Анджелеса. Игра, как ожидается, начнется в 4.00 мск в субботу.
ЧМ по футболу 2026
13 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
США
4 : 1
Парагвай
07‎’‎ • Дамьян Бобадилья (А)
31‎’‎ • Фоларин Балоган
(Кристиан Пулишич)
45‎’‎ • Фоларин Балоган
(Малик Тиллман)
90‎’‎ • Джованни Рейна
(Александр Фримэн)
73‎’‎ • Маурисио Прадо
(Хулио Энсисо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Согласно расписанию Белого дома, с которым ознакомилось РИА Новости, у Трампа нет планов посетить матч. Вместо этого президент поучаствует в записи подкаста вместе со своей супругой, подпишет документы и даст интервью.
В то же время расписание госдепартамента показывает, что госсекретарь Марко Рубио, в отличие от своего начальника, будет следить за игрой национальной сборной по футболу на стадионе.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и впервые - на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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ФутболКалифорнияЛос-АнджелесМарко РубенДональд ТрампЧМ по футболу 2026СШАПарагвай
 
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