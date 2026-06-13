Трамп не приедет на первый матч сборной США на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная США по футболу проведет свою первую игру в рамках чемпионата мира с командой Парагвая на стадионе SoFi Stadium в Калифорнии.
- Президент Дональд Трамп не будет присутствовать на матче, вместо этого он поучаствует в записи подкаста, подпишет документы и даст интервью.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Сборная Соединенных Штатов по футболу в субботу проведет свою первую игру в рамках чемпионата мира, при этом президент Дональд Трамп на ней присутствовать не будет.
Американская сборная встретится с командой Парагвая на стадионе SoFi Stadium в Калифорнии, который на время турнира переименовали в стадион Лос-Анджелеса. Игра, как ожидается, начнется в 4.00 мск в субботу.
13 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
07’ • Дамьян Бобадилья (А)
31’ • Фоларин Балоган
45’ • Фоларин Балоган
90’ • Джованни Рейна
73’ • Маурисио Прадо
Согласно расписанию Белого дома, с которым ознакомилось РИА Новости, у Трампа нет планов посетить матч. Вместо этого президент поучаствует в записи подкаста вместе со своей супругой, подпишет документы и даст интервью.
В то же время расписание госдепартамента показывает, что госсекретарь Марко Рубио, в отличие от своего начальника, будет следить за игрой национальной сборной по футболу на стадионе.