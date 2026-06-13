Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского «Аль-Садда».
- «Аль-Садд» выиграл чемпионат Катара, набрав 45 очков по итогам сезона.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Итальянец Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского "Аль-Садда", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
«
"Короткое, но драгоценное время, полное прекрасных воспоминаний. Спасибо, Манчини. Мы надеемся, что эта история когда-нибудь продолжится", - говорится в заявлении.
Ранее в июне в СМИ сообщалось, что Манчини является главным кандидатом на должность главного тренера сборной Италии.
Манчини 61 год. Он работал со сборной Италии с 2018 по 2023 год и выиграл с командой чемпионат Европы, прошедший в 2021 году. Также специалист возглавлял петербургский "Зенит", "Фиорентину", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити", "Галатасарай" и сборную Саудовской Аравии.