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Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского "Аль-Садда" - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
23:01 13.06.2026
Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского "Аль-Садда"

Манчини ушел из "Аль-Садда" на фоне слухов о возвращении в сборную Италии

© Фото : Соцсети сборной ИталииРоберто Манчини
Роберто Манчини - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Соцсети сборной Италии
Роберто Манчини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского «Аль-Садда».
  • «Аль-Садд» выиграл чемпионат Катара, набрав 45 очков по итогам сезона.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Итальянец Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского "Аль-Садда", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
По итогам сезона "Аль-Садд" набрал 45 очков и выиграл чемпионат Катара. Манчини возглавлял команду с ноября 2025 года.
«
"Короткое, но драгоценное время, полное прекрасных воспоминаний. Спасибо, Манчини. Мы надеемся, что эта история когда-нибудь продолжится", - говорится в заявлении.
Ранее в июне в СМИ сообщалось, что Манчини является главным кандидатом на должность главного тренера сборной Италии.
Манчини 61 год. Он работал со сборной Италии с 2018 по 2023 год и выиграл с командой чемпионат Европы, прошедший в 2021 году. Также специалист возглавлял петербургский "Зенит", "Фиорентину", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити", "Галатасарай" и сборную Саудовской Аравии.
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ФутболСпортИталияКатарСаудовская АравияРоберто МанчиниАль-СаддЗенитФиорентинаЧемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
 
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