Некрасов назвал перебором разговоры о победе "Спартака" в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов считает, что говорить о возможной победе команды в Лиге чемпионов было бы преувеличением.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
- По словам Некрасова, индивидуальная стоимость восьми футболистов из составов команд-участниц финала Лиги чемпионов превышала стоимость не только «Спартака», но и «Зенита».
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил РИА Новости, что говорить о возможной победе команды в Лиге чемпионов было бы перебором.
Международная федерация футбола(ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
"Фантазировать можно о чем угодно, - ответил Некрасов на вопрос, смог бы "Спартак" бороться за призовые места в еврокубках с нынешним составом. - Я был на финале Лиги чемпионов, индивидуальная стоимость восьми футболистов из составов обеих команд превышала стоимость не только "Спартака", но и "Зенита". Говорить, что мы готовы к борьбе за победу в Лиге чемпионов, будет перебором. Дайте срок".
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