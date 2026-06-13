Одноклубника Головина признали лучшим игроком матча США - Парагвай

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий сборной США Фоларин Балоган признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Парагвая, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы D прошла в американском Инглвуде и завершилась победой хозяев турнира со счетом 4:1. Балоган стал автором первого дубля чемпионата мира 2026 года.