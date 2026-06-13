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Одноклубника Головина признали лучшим игроком матча США - Парагвай - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
06:29 13.06.2026 (обновлено: 07:40 13.06.2026)
Одноклубника Головина признали лучшим игроком матча США - Парагвай

Автор первого дубля ЧМ Фоларин Балоган стал лучшим игроком матча США - Парагвай

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaНападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий сборной США Фоларин Балоган признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Парагвая, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы D прошла в американском Инглвуде и завершилась победой хозяев турнира со счетом 4:1. Балоган стал автором первого дубля чемпионата мира 2026 года.
ЧМ по футболу 2026
13 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
США
4 : 1
Парагвай
07‎’‎ • Дамьян Бобадилья (А)
31‎’‎ • Фоларин Балоган
(Кристиан Пулишич)
45‎’‎ • Фоларин Балоган
(Малик Тиллман)
90‎’‎ • Джованни Рейна
(Александр Фримэн)
73‎’‎ • Маурисио Прадо
(Хулио Энсисо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором туре группы D американцы 19 июня в Сиэтле встретятся со сборной Австралии.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортСШАПарагвайСиэтлМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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