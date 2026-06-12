Овечкин, Дзюба и другие звезды спорта поздравили россиян с Днем России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, рекордсмен по голам за сборную России по футболу Артем Дзюба и еще ряд спортсменов проскандировали "С Днем России" во время отдыха в Кемере (Турция).