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Овечкин, Дзюба и другие звезды спорта поздравили россиян с Днем России - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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12:53 12.06.2026 (обновлено: 13:14 12.06.2026)
Овечкин, Дзюба и другие звезды спорта поздравили россиян с Днем России

Овечкин, Дзюба и другие спортсмены проскандировали "С Днем России"

© Фото : Washington CapitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Washington Capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин, Артем Дзюба и другие спортсмены проскандировали «С Днем России» во время отдыха в Кемере (Турция).
  • Видео с событием опубликовал журналист Роман Емельянов в своем Instagram.
  • На видео также присутствуют Егор Яковлев, Александр Легков, Георгий Щенников, Алексей Морозов, Виталий Фридзон, Владислав Гавриков, Виктор Васин и другие спортсмены.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, рекордсмен по голам за сборную России по футболу Артем Дзюба и еще ряд спортсменов проскандировали "С Днем России" во время отдыха в Кемере (Турция).
Видео опубликовал журналист Роман Емельянов в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На видео также присутствуют двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион 2018 года Егор Яковлев, олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков, трехкратный чемпион России по футболу Георгий Щенников, двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов, член Зала славы баскетбольной Единой лиги ВТБ Виталий Фридзон, защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и победитель Олимпийских игр 2018 года Владислав Гавриков, бывший защитник сборной России по футболу Виктор Васин и еще ряд спортсменов.
В 2025 году году спортсмены, включая Овечкина, чемпиона России сезона-2016/17 в составе московского "Спартака" Романа Зобнина и других, приняли участие в исполнении гимна России в Турции.
День России, государственный праздник Российской Федерации, ежегодно отмечается 12 июня.
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