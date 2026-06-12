Кучеров и Василевский вошли в первую сборную звезд сезона НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Никита Кучеров и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» вошли в первую сборную звезд сезона-2025/26 НХЛ.

Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, набрав 130 очков, и во второй раз стал обладателем «Харт Трофи».

Василевский во второй раз в карьере стал обладателем приза лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи».

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и его партнер по команде, вратарь Андрей Василевский, вошли в первую сборную звезд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. В четверг Кучеров во второй раз стал обладателем "Харт Трофи" - награды, вручаемой хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.