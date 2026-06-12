Кучеров и Василевский вошли в первую сборную звезд сезона НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никита Кучеров и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» вошли в первую сборную звезд сезона-2025/26 НХЛ.
- Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, набрав 130 очков, и во второй раз стал обладателем «Харт Трофи».
- Василевский во второй раз в карьере стал обладателем приза лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и его партнер по команде, вратарь Андрей Василевский, вошли в первую сборную звезд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Также в команду вошли нападающие Джейсон Робертсон ("Даллас Старз") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз"), защитники Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш") и Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс"). Во вторую команду попали форварды Коул Кофилд ("Монреаль Канадиенс"), Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш"), Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз"), защитники Расмус Далин ("Баффало Сейбрз") и Эван Бушар ("Эдмонтон"), вратарь Логан Томпсон ("Вашингтон Кэпиталз").
По итогам опроса Кучеров получил 983 очка (лучший результат среди нападающих), Василевский - 759 очков. Также в голосовании среди россиян очки получили форварды Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд") и Артемий Панарин ("Лос-Анджелес Кингз"), вратари Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") и Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс").
В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. В четверг Кучеров во второй раз стал обладателем "Харт Трофи" - награды, вручаемой хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.
Василевский в июне во второй раз в карьере стал обладателем приза лучшему голкиперу сезона "Везина Трофи". Вратарь провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды сыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.