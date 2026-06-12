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"Локомотив-Кубань" завоевал бронзу в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Баскетбол
 
15:52 12.06.2026 (обновлено: 17:25 12.06.2026)
"Локомотив-Кубань" завоевал бронзу в Единой лиге ВТБ

Клуб "Локомотив-Кубань" завоевал бронзовые медали баскетбольной Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"Баскетболисты "Локомотива-Кубани"
Баскетболисты Локомотива-Кубани - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"
Баскетболисты "Локомотива-Кубани". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в решающем матче за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счетом 84:76.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" обыграл петербургский "Зенит" в решающем пятом матче серии плей-офф за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ и завоевал бронзовые медали турнира.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 84:76 (19:20, 26:20, 18:17, 21:19). Самым результативным игроком встречи в составе клуба "Локомотив-Кубань" стал Патрик Миллер (23 очка). У "Зенита" больше всех очков набрал Ксэвьер Мун (23).
Клуб "Локомотив-Кубань" выиграл серию со счетом 3-2. Ранее московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС и в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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