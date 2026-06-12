"Локомотив-Кубань" завоевал бронзу в Единой лиге ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в решающем матче за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ.
- Встреча завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счетом 84:76.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" обыграл петербургский "Зенит" в решающем пятом матче серии плей-офф за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ и завоевал бронзовые медали турнира.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 84:76 (19:20, 26:20, 18:17, 21:19). Самым результативным игроком встречи в составе клуба "Локомотив-Кубань" стал Патрик Миллер (23 очка). У "Зенита" больше всех очков набрал Ксэвьер Мун (23).
Клуб "Локомотив-Кубань" выиграл серию со счетом 3-2. Ранее московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС и в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.