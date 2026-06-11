Рейтинг@Mail.ru
Силва подпишет контракт с "Реалом" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:14 11.06.2026
Силва подпишет контракт с "Реалом"

Экс-футболист "Манчестер Сити" Силва подпишет контракт с "Реалом"

© Соцсети "Манчестер Сити"Бернарду Силва
Бернарду Силва - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Соцсети "Манчестер Сити"
Бернарду Силва. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский полузащитник Бернарду Силва подпишет контракт с мадридским футбольным клубом «Реал».
  • Контракт будет рассчитан до июня 2028 года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Португальский полузащитник Бернарду Силва подпишет контракт с мадридским футбольным клубом "Реал", сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
По данным источника, переговоры клуба с 32-летним спортсменом находятся на завершающей стадии. Контракт будет рассчитан до июня 2028 года.
Ранее Силва покинул английский "Манчестер Сити" в качестве свободного агента. Португалец выступал за команду с лета 2017 года, всего он провел за клуб 451 матч, забил 76 мячей. Вместе с "Манчестер Сити" португалец шесть раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, трижды завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, пять раз - Кубок английской лиги.
Футбольный стадион в Латинской Америке Ацтека - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира
Вчера, 22:56
 
ФутболСпортБернарду СилваРеал МадридМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала