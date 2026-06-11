Силва подпишет контракт с "Реалом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский полузащитник Бернарду Силва подпишет контракт с мадридским футбольным клубом «Реал».
- Контракт будет рассчитан до июня 2028 года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Португальский полузащитник Бернарду Силва подпишет контракт с мадридским футбольным клубом "Реал", сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
По данным источника, переговоры клуба с 32-летним спортсменом находятся на завершающей стадии. Контракт будет рассчитан до июня 2028 года.
Ранее Силва покинул английский "Манчестер Сити" в качестве свободного агента. Португалец выступал за команду с лета 2017 года, всего он провел за клуб 451 матч, забил 76 мячей. Вместе с "Манчестер Сити" португалец шесть раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, трижды завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, пять раз - Кубок английской лиги.