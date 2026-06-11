Алжир обыграл Боливию в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Алжира по футболу обыграла команду Боливии в товарищеском матче со счетом 4:0.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Алжира сыграет в группе J с командами Аргентины, Австрии и Иордании.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Алжира по футболу обыграла команду Боливии в товарищеском матче, который прошел в американском Лоренсе.
Встреча завершилась со счетом 4:0, голы забили Аисса Манди (45-я минута), Амин Гуири (56, 58) и Анис Хадж-Мусса (61).
Товарищеские матчи
11 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
45’ • Аисса Манди
(Мохамед Амура)
57’ • Амин Гуири
(Adil Boulbina)
59’ • Амин Гуири
61’ • Anis Hadj Moussa
(Рамис Зерруки)