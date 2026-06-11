Рейтинг@Mail.ru
Алжир обыграл Боливию в товарищеском матче перед ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:21 11.06.2026 (обновлено: 12:00 11.06.2026)
Алжир обыграл Боливию в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Сборная Алжира по футболу разгромила боливийцев в товарищеском матче перед ЧМ

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Алжира по футболу обыграла команду Боливии в товарищеском матче со счетом 4:0.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Алжира сыграет в группе J с командами Аргентины, Австрии и Иордании.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Алжира по футболу обыграла команду Боливии в товарищеском матче, который прошел в американском Лоренсе.
Встреча завершилась со счетом 4:0, голы забили Аисса Манди (45-я минута), Амин Гуири (56, 58) и Анис Хадж-Мусса (61).
Товарищеские матчи
11 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Боливия
0 : 4
Алжир
45‎’‎ • Аисса Манди
(Мохамед Амура)
57‎’‎ • Амин Гуири
(Adil Boulbina)
59‎’‎ • Амин Гуири
61‎’‎ • Anis Hadj Moussa
(Рамис Зерруки)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Алжирцы провели последний товарищеский матч перед чемпионатом мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Алжира сыграет в группе J с командами Аргентины, Австрии и Иордании.
Футболисты сборной Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Футболисты сборной Нидерландов проиграли алжирцам в товарищеском матче
4 июня, 00:38
 
ФутболЧМ по футболу 2026АлжирБоливия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала