Краткий пересказ от РИА ИИ Федеративная Республика Сомали выразила сожаление в связи с отказом во въезде в США сомалийскому арбитру Омару Абделькадеру Артану.

Омар Артану удостоился звания лучшего арбитра Африки 2025 года.

Сомалийские дипломаты пообещали продолжить усилия по выяснению причин отказа во въезде арбитру в США.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Федеративная Республика Сомали выразила "глубокое сожаление" в связи с отказом во въезде в США гражданину этой африканской страны и лучшему футбольному арбитру Африки Омару Артану, который должен был обслуживать матчи чемпионата мира.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали выражает глубокое сожаление в связи с решением властей США запретить въезд сомалийскому арбитру международной квалификации Омару Абделькадеру Артану", - говорится в письменном заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что Артану удостоился звания лучшего арбитра Африки 2025 года, а также является одним из самых популярных деятелей спорта в Сомали

В МИД Сомали сообщили, что по дипломатическим каналам пытались решить вопрос с въездом арбитра, но все усилия оказались безрезультатными. При этом сомалийские дипломаты пообещали продолжить усилия по выяснению причин такого решения американских властей.

Ранее американские власти отказали во въезде на территорию страны Артану без объяснения причин. Организаторы подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США.