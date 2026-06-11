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Барко признали лучшим футболистом "Спартака" в сезоне-2025/26 - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
20:19 11.06.2026 (обновлено: 20:22 11.06.2026)
Барко признали лучшим футболистом "Спартака" в сезоне-2025/26

Аргентинца Барко признали лучшим футболистом "Спартака" в сезоне-2025/26

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эсекьель Барко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эсекьель Барко признан лучшим игроком московского футбольного клуба «Спартак» по итогам сезона-2025/26.
  • Барко набрал 42 % голосов в опросе болельщиков и стал лучшим ассистентом команды, сыграв 37 матчей, забив восемь мячей и отдав девять результативных передач.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко признан лучшим игроком московского футбольного клуба "Спартак" по итогам сезона-2025/26, сообщается в Telegram-канале столичной команды.
Спортсмен набрал 42% голосов в опросе болельщиков. На награду также претендовали Пабло Солари, Руслан Литвинов, Жедсон Фернандеш, Кристофер Ву и Роман Зобнин. В сезоне-2025/26 Барко сыграл 37 матчей, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач, став лучшим ассистентом команды.
"Эсе провел отличный сезон: набрал 17 результативных действий, регулярно забивал красивые голы и отдавал важнейшие ассисты, а победный суперфинал Кубка отыграл на обезболах", - говорится в сообщении клуба.
Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 мяча.
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