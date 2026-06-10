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ЦСКА третий год подряд выиграл Единую лигу ВТБ - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Баскетбол
 
21:28 10.06.2026 (обновлено: 23:41 10.06.2026)
ЦСКА третий год подряд выиграл Единую лигу ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС и стали чемпионами Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБаскетболисты ЦСКА
Баскетболисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА победил казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и стал победителем турнира.
  • ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4:0 и в третий раз подряд стал победителем Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в четвертом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и стал победителем турнира.
Встреча в Казани завершилась со счетом 102:76 (20:27, 30:22, 24:12, 28:15) в пользу армейцев.
Единая лига ВТБ
10 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен
УНИКС
76 : 102
ЦСКА
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0. Московская команда третий год подряд стала победителем Единой лиги ВТБ. ЦСКА с 13 титулами является рекордсменом турнира.
УНИКС завоевал шестое серебро в своей истории, в активе команды одно чемпионство - в сезоне-2022/23.
12 июня петербургский "Зенит" и краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" сыграют в решающем матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ.
Баскетболисты Локомотива-Кубани - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Локомотив-Кубань" перевел серию за бронзу с "Зенитом" в пятый матч
9 июня, 22:03
 
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