ЦСКА третий год подряд выиграл Единую лигу ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский ЦСКА победил казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и стал победителем турнира.
- ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4:0 и в третий раз подряд стал победителем Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в четвертом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и стал победителем турнира.
Встреча в Казани завершилась со счетом 102:76 (20:27, 30:22, 24:12, 28:15) в пользу армейцев.
10 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0. Московская команда третий год подряд стала победителем Единой лиги ВТБ. ЦСКА с 13 титулами является рекордсменом турнира.
УНИКС завоевал шестое серебро в своей истории, в активе команды одно чемпионство - в сезоне-2022/23.
12 июня петербургский "Зенит" и краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" сыграют в решающем матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ.