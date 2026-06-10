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Марку Силва сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера "Бенфики" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
01:07 10.06.2026
Марку Силва сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера "Бенфики"

Марку Силва возглавил "Бенфику" после ухода Моуринью

© Фото : Пресс-служба ФК "Фулхэм"Тренер "Фулхэма" Марку Силва
Тренер Фулхэма Марку Силва - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Фулхэм"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марку Силва сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера «Бенфики».
  • Контракт Силвы с «Бенфикой» рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Португальский специалист Марку Силва сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера "Бенфики", сообщается на странице лиссабонского футбольного клуба в соцсети X.
Силва согласился подписать контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. Он займет место Моуринью, о чьем уходе в мадридский "Реал" было объявлено ранее во вторник.
Силве 48 лет, с 2021 по 2026 год он работал в "Фулхэме", с которым в сезоне-2021/22 вернулся в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Также в качестве тренера Силва завоевал Кубок Португалии с лиссабонским "Спортингом" в сезоне-2014/15 и стал чемпионом Греции с "Олимпиакосом" в сезоне-2015/16.
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ФутболМарку СилваЖозе МоуриньюБенфикаРеал МадридФулхэмАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
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