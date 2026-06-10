Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марку Силва сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера «Бенфики».
- Контракт Силвы с «Бенфикой» рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Португальский специалист Марку Силва сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера "Бенфики", сообщается на странице лиссабонского футбольного клуба в соцсети X.
Силве 48 лет, с 2021 по 2026 год он работал в "Фулхэме", с которым в сезоне-2021/22 вернулся в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Также в качестве тренера Силва завоевал Кубок Португалии с лиссабонским "Спортингом" в сезоне-2014/15 и стал чемпионом Греции с "Олимпиакосом" в сезоне-2015/16.