Сенеси перешел из "Борнмута" в "Тоттенхэм"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» подписал контракт с аргентинским защитником Маркосом Сенеси.
- Маркос Сенеси перейдет в «Тоттенхэм» 1 июля в качестве свободного агента после завершения действия контракта с «Борнмутом».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Английский "Тоттенхэм" подписал контракт с аргентинским защитником Маркосом Сенеси, сообщается на сайте футбольного клуба.
"Тоттенхэм" завершил сезон-2025/26 на 17-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут" стал шестым и квалифицировался в Лигу Европы.