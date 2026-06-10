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Сенеси перешел из "Борнмута" в "Тоттенхэм" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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20:25 10.06.2026
Сенеси перешел из "Борнмута" в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил о трансфере защитника Сенеси из "Борнмута"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» подписал контракт с аргентинским защитником Маркосом Сенеси.
  • Маркос Сенеси перейдет в «Тоттенхэм» 1 июля в качестве свободного агента после завершения действия контракта с «Борнмутом».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Английский "Тоттенхэм" подписал контракт с аргентинским защитником Маркосом Сенеси, сообщается на сайте футбольного клуба.
Защитник перейдет в "Тоттенхэм" 1 июля в качестве свободного агента после завершения действия его контракта с "Борнмутом".
Сенеси 29 лет, он выступал за "Борнмут" с 2022 года. Ранее защитник также играл за нидерландский "Фейенорд". В активе спортсмена три матча за сборную Аргентины. Он не попал в состав национальной команды на чемпионат мира.
"Тоттенхэм" завершил сезон-2025/26 на 17-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут" стал шестым и квалифицировался в Лигу Европы.
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ФутболСпортМаркос СенесиБорнмутТоттенхэм ХотспурАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Фейенорд
 
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