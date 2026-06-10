Клуб русских звезд избежал провала! Мощная интрига в финале НХЛ

"Каролина" обыграла "Вегас" в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли. Счет в противостоянии снова стал равным.

Один из лучших финалов за последние годы

Пока вся Америка отсчитывает часы до старта футбольного чемпионата мира и совершает последние приготовления к началу одного из главных спортивных турниров 2026 года, финал плей-офф Национальной хоккейной лиги делает все, чтобы привлечь к себе максимум внимания спортивной общественности. "Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс" проводят поистине великую дуэль в битве за главный трофей сезона и оформляют, пожалуй, самую яркую серию финала Кубка Стэнли за последнее десятилетие.

Еще перед стартом противостояния "Каролины" и "Вегаса" существовали небольшие, но все же опасения относительно того, что либо одна из команд, либо вообще оба соперника предпочтут полностью сконцентрироваться на игре в обороне ради достижения результата, но на деле никаких проблем с этим не возникло — за первые три матча серии команды забросили на двоих суммарно 25 шайб (8,33 гола за игру), что является лучшим результатом финалов плей-офф НХЛ за последние 45 лет!

Все предыдущие три матча серии получились яркими, и от игры к игре "Харрикейнз" и "Голден Найтс" лишь повышают градус напряжения и уровень сумасшествия. Их прошлый матч, который состоялся в Парадайсе, получился поистине безумным. В той игре произошло, кажется, вообще все, что только можно было ожидать и пожелать: хет-трик лучшего бомбардира этого розыгрыша плей-офф Митча Марнера, оформленный в течение рекордных шести минут и десяти секунд, судьбоносный сейв вышедшего на замену вратаря "ураганов" Брэндона Басси, лишившего все того же Марнера возможности оформить покер при штрафном броске в начале третьего периода, невероятный камбэк "Каролины" со счета 0:4 с шайбой российского нападающего Андрея Свечникова и курьезный гол "Вегаса" во втором овертайме.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Эпизод матча "Вегас Голден Найтс" - "Каролина Харрикейнз" © REUTERS / Stephen R. Sylvanie Эпизод матча "Вегас Голден Найтс" - "Каролина Харрикейнз"

Событиями третьего матча серии "Кейнз" и "Голден Найтс" так повысили планку финала, что как минимум повторить ее стало бы большим достижением для главных претендентов на Кубок Стэнли.

"Каролину" спас 37-летний ветеран

"Каролина" накануне четвертого матча противостояния оказалась в непростой ситуации. Подопечным Рода Бриндамора было очень важно добыть победу в этой встрече, чтобы, во-первых, вернуться в Роли с равным счетом в серии, и во-вторых, снова перевести противостояние в Лас-Вегас.

« "1-3 в серии или 2-2 — выбор очевиден, не так ли? Это очень важная игра, и мы все понимаем, насколько", — заявил капитан "ураганов" Джордан Стаал накануне.

В отношении "Каролины" было немало вопросов в преддверии сегодняшнего матча, но главный из них, как ни странно, касался вратарской линии. Фредерик Андерсен на протяжении всего регулярного сезона конкурировал с Брэндоном Басси за звание главного вратаря команды, и по ходу этого розыгрыша плей-офф не было никаких сомнений, что первым номером "Харрикейнз" должен быть именно опытный датчанин. Однако в прошлом матче Андерсен впервые уступил Басси место в воротах: после шести пропущенных шайб (с учетом двух незасчитанных голов) в течение второго периода 36-летний голкипер присел на лавку и наблюдал, как его сменщик проводит великолепный матч и вносит огромный вклад в практически победный камбэк команды. Басси за весь этот отрезок пропустил лишь однажды — когда шайба неудачно отрикошетила от него в ворота во втором овертайме.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Эпизод матча "Вегас Голден Найтс" - "Каролина Харрикейнз" © REUTERS / Stephen R. Sylvanie Эпизод матча "Вегас Голден Найтс" - "Каролина Харрикейнз"

Потому журналисты то и дело выпытывали у Бриндамора ответ на вопрос, кто станет первым вратарем "Каролины" в четвертом матче. Главный тренер "Харрикейнз" отвечал одинаково: "Решение я принял, а какое оно — вы узнаете перед матчем". В итоге роль стартового вратаря "ураганов" на сегодняшнюю игру доверили Басси. Примечательно, что Андерсен оказался даже не вторым голкипером, хотя речи о каком-либо повреждении у него не шло. Роль бэкапа получил россиянин Петр Кочетков, который не играл с декабря и продолжительное время восстанавливался после операции.

Ротация во вратарской позиции должна была подействовать на полевых игроков "Каролины", придать им больше заряда и концентрации. В какой-то степени это действительно сработало таким образом — "Харрикейнз" с первых же минут мощно нагрузили ворота "Вегаса" и с огромным преимуществом по броскам в створ переиграли "рыцарей" по итогам первого периода (14:6).

Такая нацеленность на чужие ворота принесла "ураганам" свои плоды сразу же: спустя всего лишь три минуты после начала матча гости оформили два гола. Первым чужие ворота поразил лучший снайпер "Каролины" в этом сезоне Логан Стэнковен, быстрее всех соориентировавшийся после отскока шайбы от лицевого борта и технично бросивший с пятака. Следом за ним оперативно отличился Джексон Блейк, когда "Кейнз" разыграли классную комбинацию на исходе своей первой попытки игры в большинстве. Впрочем, "Вегас" довольно быстро ответил и чересчур легко взломал оборону "Каролины", когда Марк Стоун без особых проблем убежал от защитников и эффектно реализовал выход один на один с вратарем, сделав для "Голден Найтс" результативным всего лишь второй бросок в створ с начала матча. Где-где, а как раз в защите, что удивительно, гости действовали очень невнимательно и неаккуратно.

Подопечные Джона Тортореллы прекрасно чувствовали этот момент и знали, куда нужно надавить, чтобы доставить сопернику уйму проблем. Однако в моменте игроки "Вегаса" перестарались и перехитрили сами себя. Ошибившись со сменой, "рыцари" допустили не просто необязательное нарушение численного состава, а умудрились в эпизоде оказаться на площадке всемером, не считая вратаря.

Полученным шансом вновь сыграть в большинстве "Каролина" воспользовалась с огомным желанием. Не реализацию "лишнего" у команды Бриндамора ушли какие-то секунды: Джордан Стаал "закопал" шайбу с пятака и продлил свою личную голевую серию, став первым игроком с 1982 года в НХЛ, кому удалось забить в каждом из первых четырех матчей финальной серии Кубка Стэнли. Примечателен и тот факт, что в этой битве против "Вегаса" третьи шайбы "Каролины" в матчах забрасывает исключительно Стаал.

Эта серия финала Кубка Стэнли уже приучила всех к тому, что каким бы ни был отрыв в счете одной команды от другой, до сирены об окончании матча в игре может случиться что угодно. "Вегас" не считал невыполнимой задачу оформить камбэк. "Рыцари" громко это заявили "Каролине" еще до ухода на перерыв, когда Брейден Макнэбб мощным выстрелом "прошил" Басси. Правда, гол матерого защитника "Голден Найтс", которому наложили множество швов на нос после болезненного попадания шайбой в первом матче серии, не был засчитан, так как шайба оказалась в сетке спустя какие-то десятые секунды после окончания периода.

Впрочем, в дебюте второй 20-минутки "Вегас" все-таки оформил свой второй гол в матче: Митч Марнер исполнил классный проход из своей зоны до чужих ворот и, несмотря на серьезную опеку от защитников "Кейнз", транзитом через Расмуса Андерссона довел шайбу до Вильяма Карлссона, который с близкого расстояния "расстрелял" ворота Басси.

"Каролина" оставалась верной своему стилю игры. Гости продолжали нагружать ворота Картера Харта и активно действовать в чужой зоне. Однако именно этой активности не хватило "ураганам" при очередной попытке игры в большинстве, а незадолго до конца второго периода "Кейнз", уйдя большими силами в атаку, пропустили быструю контратаку "рыцарей" и упустили преимущество в счете. Бретт Хауден забросил свою 14-ю шайбу в этом розыгрыше плей-офф и увеличил преимущество в списке лучших снайперов турнира.

В такой ситуации "Вегас" имел все шансы перехватить инициативу и на кураже выбить волевую победу. Но и у "Каролины" с характером и волей в этом финале все в полном порядке. В третьем периоде обе команды разменивались на встречные контратаки и удерживали напряжение на высшем уровне. Всего лишь одна ошибка в этом отрезке могла оказаться роковой — и именно так все случилось.

Один из главных героев прошлого матча Ши Теодор грубо ошибся при игре в своей зоне. Опытный защитник под прессингом у лицевого борта зачем-то решил сыграть в пас через центр и буквально подарил шайбу Сету Джарвису, который оказался совсем один перед воротами. Картер Харт смог выручить "Вегас" и нейтрализовал момент от Джарвиса, но форвард "Каролины" быстро сыграл на подхвате, забрал шайбу и технично выбрался из окружения трех игроков "Голден Найтс", отпасовав в район левого круга вбрасывания на Ника Элераса. Тот моментально прострелил на пятак, откуда Джордан Стаал в падении перебросил Харта и оформил дубль.

"Каролине" оставалось максимально академично сыграть в оставшемся отрезке, но давление "Вегаса" было очень высоким. "Рыцари" предприняли множество попыток снова отыграться, однако все их шансы были нейтрализованы Брэндоном Басси. Особенно ярким получился сейв вратаря "Кейнз" после, казалось, голевого выстрела Джека Айкела с близкого расстояния. В этот момент стало очевидно, что "ураганы" своего не отдадут. На последней минуте гости подтвердили это точным броском Элерса по пустым воротам.

© REUTERS / Lucas Peltier Эпизод матча "Вегас Голден Найтс" - "Каролина Харрикейнз" © REUTERS / Lucas Peltier Эпизод матча "Вегас Голден Найтс" - "Каролина Харрикейнз"

5:3 — "Каролина" не без проблем и приключений, но добыла яркую и очень важную победу, благодаря которой гарантировала возвращение серии в Парадайс. Счет в противостоянии снова стал равным (2-2), и психологическое преимущество прямо сейчас может оказаться за "Харрикейнз", которые следующий матч проведут на своей площадке. Ключевой момент серии уже близок?