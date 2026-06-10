"Каролина" Свечникова сравняла счет в серии финала Кубка Стэнли

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Парадайсе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (3:1, 0:2, 2:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Логан Стэнковен (2-я минута), Джексон Блейк (4), Джордан Стаал (13, 47) и Ник Элерс (50). У хозяев площадки отличились Марк Стоун (8), Вильям Карлссон (25) и Бретт Хауден (39).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился одним силовым приемом и очков не набрал. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин заблокировал два броска и применил два силовых приема. Голкипер "ураганов" Петр Кочетков, не игравший в НХЛ с 20 декабря 2025 года, впервые по ходу розыгрыша плей-офф вошел в заявку на матч, но остался в запасе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот и отметился одним силовым приемом. Нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев дважды бросил в створ и продлил личную серию без набранных очков в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ до шести матчей.