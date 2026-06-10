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"Каролина" Свечникова сравняла счет в серии финала Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Хоккей
 
05:59 10.06.2026
"Каролина" Свечникова сравняла счет в серии финала Кубка Стэнли

"Каролина" обыграла "Вегас" и сравняла счет в серии финала Кубка Стэнли

© REUTERS / Stephen R. SylvanieХоккеисты "Каролины Харрикейнз" празднуют гол
Хоккеисты Каролины Харрикейнз празднуют гол - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Stephen R. Sylvanie
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вегас
3 : 5
Каролина
07:22 • Марк Стоун
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
24:22 • Вильям Карллсон
(Расмус Андерссон, Митчелл Марнер)
37:08 • Бретт Хауден
(Колтон Сиссонс, Вильям Карллсон)
01:06 • Логан Станковен
(Ялен Четфилд, Jackson Blake)
03:28 • Jackson Blake
(Тейлор Холл, Николай Элерс)
12:48 • Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
46:32 • Джордан Стаал
(Николай Элерс)
59:05 • Николай Элерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Парадайсе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (3:1, 0:2, 2:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Логан Стэнковен (2-я минута), Джексон Блейк (4), Джордан Стаал (13, 47) и Ник Элерс (50). У хозяев площадки отличились Марк Стоун (8), Вильям Карлссон (25) и Бретт Хауден (39).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился одним силовым приемом и очков не набрал. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин заблокировал два броска и применил два силовых приема. Голкипер "ураганов" Петр Кочетков, не игравший в НХЛ с 20 декабря 2025 года, впервые по ходу розыгрыша плей-офф вошел в заявку на матч, но остался в запасе.
Форвард "Вегаса" Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот и отметился одним силовым приемом. Нападающий "Голден Найтс" Павел Дорофеев дважды бросил в створ и продлил личную серию без набранных очков в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ до шести матчей.
Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли-2026 стал равным — 2-2. Пятый матч противостояния пройдет в Роли в ночь на 12 июня по московскому времени.
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ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Кубок СтэнлиКаролина ХаррикейнзВегас Голден НайтсДжордан СтаалАндрей СвечниковАлександр НикишинПетр КочетковИван БарбашевПавел Дорофеев (хоккей)
 
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