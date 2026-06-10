Гендиректор "Спартака" назвал работу с тренером Карседо большой удачей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор ФК «Спартак» Сергей Некрасов назвал работу с главным тренером Хуаном Карлосом Карседо большой удачей для команды.
- Под руководством Карседо «Спартак» занял четвертое место в чемпионате страны и выиграл Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар» по пенальти.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов в разговоре с РИА Новости назвал большой удачей для команды работу с главным тренером испанцем Хуаном Карлосом Карседо.
Специалист возглавил команду в январе. В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в суперфинале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар".
"Для нас Карседо - большая удача. У нас было понимание, кого мы берем, мы выбирали не вслепую, а просматривали ряд тренеров, как российских, так и зарубежных. На данном этапе Хуан Карлос оправдывает все наши надежды. Я говорю так не только потому, что мы выиграли Кубок России и довольно неплохо выступили во второй части чемпионата. За эти шесть месяцев, как он пришел, я вижу, как ему удалось сплотить команду. Он очень тонкий психолог", - сказал Некрасов.