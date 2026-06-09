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"Могли забить семь": Карпин остался доволен игрой сборной - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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23:05 09.06.2026 (обновлено: 23:10 09.06.2026)
"Могли забить семь": Карпин остался доволен игрой сборной

Карпин остался доволен игрой сборной против Тринидада

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч.
Футбол. Товарищеский матч. - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что доволен игрой национальной команды в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго.
  • Сборная России разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в Калининграде.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что доволен игрой национальной команды в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго.
Сборная России во вторник в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0. Ранее россияне с тем же счетом обыграли в Волгограде сборную Буркина-Фасо.
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"Атмосфера великолепная, люди пришли поддерживать команду. С удовольствием посетил бы еще Волгоград и Калининград, но тут вопрос к РФС, с кем договорится", - сказал Карпин журналистам.
На вопрос, доволен ли специалист игрой команды, он ответил: "Почти всем доволен. Если придираться, то можно к реализации. Счет 6:0, 7:0 никого не удивил бы. Ваня Сергеев имел моменты, у Миранчука были".
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