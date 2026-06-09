"Могли забить семь": Карпин остался доволен игрой сборной

КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что доволен игрой национальной команды в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго.

На вопрос, доволен ли специалист игрой команды, он ответил: "Почти всем доволен. Если придираться, то можно к реализации. Счет 6:0, 7:0 никого не удивил бы. Ваня Сергеев имел моменты, у Миранчука были".