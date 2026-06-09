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Сборная Казахстана проиграла венграм в матче-бенефисе Самородова - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
22:08 09.06.2026 (обновлено: 23:14 09.06.2026)
Сборная Казахстана проиграла венграм в матче-бенефисе Самородова

Венгры обыграли казахстанцев, Самородов отдал голевой пас и удалился

© UEFAСборная Венгрии
Сборная Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© UEFA
Сборная Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Венгрии в выездном товарищеском матче со счетом 3:1.
  • Голы у сборной Венгрии забили Доминик Собослаи, Андраш Шефер и Раймунд Тот, а у сборной Казахстана — Сергей Малый.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Венгрии в выездном товарищеском матче, который прошел в Дебрецене.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Доминик Собослаи (52-я минута), Андраш Шефер (67), которому ассистировал Собослаи, и Раймунд Тот (90+3). В составе проигравших гол забил Сергей Малый (9-я минута).
Результативной передачей отметился полузащитник "Ахмата" Максим Самородов, который позднее покинул поле после второй желтой карточки на 63-й минуте. Также в основном составе казахстанцев вышли представляющий "Ахмат" Галымжан Кенжебек и защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип.
Обе сборные не сумели выйти на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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