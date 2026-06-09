Сборная Казахстана проиграла венграм в матче-бенефисе Самородова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Венгрии в выездном товарищеском матче со счетом 3:1.
- Голы у сборной Венгрии забили Доминик Собослаи, Андраш Шефер и Раймунд Тот, а у сборной Казахстана — Сергей Малый.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Венгрии в выездном товарищеском матче, который прошел в Дебрецене.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Доминик Собослаи (52-я минута), Андраш Шефер (67), которому ассистировал Собослаи, и Раймунд Тот (90+3). В составе проигравших гол забил Сергей Малый (9-я минута).
Результативной передачей отметился полузащитник "Ахмата" Максим Самородов, который позднее покинул поле после второй желтой карточки на 63-й минуте. Также в основном составе казахстанцев вышли представляющий "Ахмат" Галымжан Кенжебек и защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип.
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